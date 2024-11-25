В Йошкар-Оле готовность аэровокзала составляет 80%

В Йошкар-Оле здание аэровокзала готово на 80%, основные строительные работы завершены. Аэропорт осмотрел глава Марий Эл Юрий Зайцев. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Рабочие благоустроили прилегающую территорию, установили инженерные сети, построили подъездные пути. Подрядчик занимается устройством потолков, стеновых панелей и дверей.

Строительство ведут в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл и за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Юрий Зайцев сообщил, что пропускная способность аэропорта составит около 400 пассажиров в час.

Ранее глава Марий Эл сообщил ТАСС, что на модернизацию аэропортового комплекса в столице республики необходимо около 6,5 млрд руб.

Диана Соловьёва