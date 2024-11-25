Сообщников телефонных мошенников из Украины задержали в Петербурге

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали пять человек, подозреваемых в причастности к телефонному мошенничеству. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, незаконную деятельность курировали жители Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участники группы на протяжении года работали на аферистов. Полиция задержала предполагаемого организатора группы техподдержки и четырех его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.

В правоохранительных органах полагают, что организатор связался с кураторами, когда искал работу в закрытых чатах даркнета. Аферисты подбирали сообщников среди опытных граждан, владеющих знаниями для обеспечения бесперебойного функционирование оборудования по подмене номеров. Также им поручалось обналичивать денежные средства, поступавшие от жертв, чтобы затем перевести кураторам.

Группа подозреваемых работала в арендованном помещении в петербургском бизнес-центре. Роли сообщников были четко распределены. Чтобы не попасться полиции, адреса офисов регулярно менялись. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двое фигурантов уже арестованы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербургской компании похитили деньги за счет липовых контрактов с Минобороны.

Татьяна Титаева