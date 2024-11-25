В Краснодаре пешеход попал под трамвай на улице Ставропольской

Вчера, 24 ноября, около 19:10 на улице Ставропольской в Краснодаре 41-летняя женщина — водитель трамвая совершила наезд на пешехода. Инцидент произошел на участке между улицами Димитрова и 2-й Пятилетки, сообщили «Ъ-Кубань» в городском УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Пользователи соцсетей утверждают, что пешеход находился в состоянии наркотического опьянения и намеренно бросился под вагон. Пострадавшего доставили в больницу, по факту происшествия проводится проверка.

Из-за происшествия движение трамваев маршрутов №4, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и 22 было временно приостановлено в обоих направлениях.

Нурий Бзасежев