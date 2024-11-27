«Щелкунчик» на льду

21 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный» представят интерпретацию классической истории, впервые перенесенной в формат ледового шоу в сопровождении симфонического оркестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ледовые сезоны» Фото: «Ледовые сезоны»

Симбиоз фигурного катания и балетного искусства вполне можно назвать новым видом сценического творчества. Главные роли в ледовом шоу исполнят бронзовые призеры многих соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин; многократная чемпионка Сербии, победитель мировых соревнований, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннесса России Елена Йованович; солист международных ледовых шоу Денис Голубев; обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов; чемпионы Петербурга, многократные победители и призеры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Шоу идет под музыку Чайковского, написанную для балета «Щелкунчик». За дирижерским пультом — Иван Никифорчин.

Альбина Самойлова