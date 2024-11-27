Гала-концерты звезд оперы

30 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится торжественная церемония награждения IX Национальной оперной премии «Онегин» и гала-концерт с участием звезд оперы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Бледных Фото: Елена Бледных

На сцену выйдут Хибла Герзмава, Юлия Маточкина, Алексей Татаринцев и другие. Почетным гостем и участником концерта станет итальянский баритон Амброджо Маэстри — мировая звезда, самый известный в мире Фальстаф. Сопровождает выступление звезд Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Алексея Асланова. Ведущими церемонии выступят, по традиции, Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

3 декабря программу IX Национальной оперной премии «Онегин» завершит гала-концерт номинантов и лауреатов в Большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В нем впервые выступит симфонический оркестр Национальной оперной премии «Онегин» под управлением концертмейстера и дирижера Мариинского театра Ларисы Габитовой. В числе участников гала-вечера — номинанты IX премии Диляра Идрисова (Нижегородский государственный театр оперы и балета), Давит Есаян («КрасОпера»), Симеон Асеев (Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье»), Екатерина Сергеева (Мариинский театр), Елизавета Пахомова (МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко).

Елена Федотова