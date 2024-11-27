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Дмитрий Маликов даст ночной концерт

Афиша

В пятницу 13 декабря в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет ночной концерт. Дмитрий Маликов представит свою программу PIANOMAIЯ.

Фото: пресс-служба Джаз-клуба Игоря Бутмана

Фото: пресс-служба Джаз-клуба Игоря Бутмана

Выпускник Московской консерватории, народный артист России, известный певец, композитор, пианист много лет работает на стыке жанров, играет в лучших концертных залах России и Европы, пишет музыку к фильмам и световым шоу. Критики отмечают, что творчество Маликова «отличается самобытным синтезом элементов классической и популярной музыки, стиля New Age и традиций русской фортепианной школы». Артист не раз признавался, что рояль — главный инструмент его жизни: «Через его струны вы почувствовали тончайшие струны моей души, а удары молоточков передают биение моего сердца…»

Альбина Самойлова

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