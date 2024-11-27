Элитный сегмент пополнился предложением

По итогам девяти месяцев 2024 года предложение в элитном классе на рынке строящегося жилья Петербурга пополнилось на 101 тыс. кв. м, или 1,3 тыс. квартир, что в 3,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в октябре на первичном рынке Санкт-Петербургской агломерации в классе «элита» продажи открыты в 31 жилом комплексе (+10 очередей). Объем предложения оценивается в 155,6 тыс. кв. м (1,7 тыс. квартир), что на 19% по площади (и на 20% — от квартир) ниже уровня начала года и на 26–27% ниже уровня показателя аналогичного периода прошлого года.

«По итогам девяти месяцев 2024 года в классе совокупно реализовано 95,4 тыс. кв. м (1,1 тыс. квартир), что в 1,4 раза превышает спрос за аналогичный период 2023 года. 80% сделок проходит по объектам в Петроградском районе, две трети из которых — по ЖК на Петровском острове»,— рассказала директор КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, также говорит, что самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона. По ее словам, 56% от общего числа сделок заключается здесь. Также по итогам третьего квартала в этой локации экспонировалось 35% от общей площади квартир и апартаментов в продаже.

По данным NF Group, к третьему кварталу был введен в эксплуатацию клубный дом Cheval Court от девелопера Vos’hod, а также завершен капитальный ремонт дома «Мадонна Бенуа» (ГК «Еврострой»). Несмотря на ввод в эксплуатацию этих объектов, структура предложения по стадии строительной готовности за квартал практически не изменилась: 52% от общей продаваемой площади составили квартиры и апартаменты в уже сданных домах, что обусловлено более активным вымыванием предложения в готовых объектах.

В сентябре 2024 года показатель средней цены предложения в классе «элита» в Санкт-Петербурге составляет 595 тыс. рублей за квадратный метр (изменение средней цены за третий квартал 2024 года составило 6%), в том числе — 1,158 млн рублей за «квадрат» в сегменте de luxe и 535 тыс. рублей — в классе люкс. Изменение показателя по классу за девять месяцев 2024 года составило 13,3%.

В группе RBI говорят, что доля ипотеки в высокобюджетном сегменте до 2024 года была стабильно выше 30%. Более того, во втором полугодии 2023 года она дошла до пиковых 45%, однако сейчас сократилась до 28%. На это в первую очередь повлиял рост ставок по рыночным программам ипотеки.

Как считают в RBI, главным стартом последних месяцев, пожалуй, можно назвать крупный проект на месте Ленинградского дворца молодежи на Петроградской стороне. Также продолжается застройка Центрального района, где почти одновременно вышли в продажу проекты на улицах Новгородской и Моисеенко.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», рассуждает: «За первые три квартала для рынка премиальной и элитной недвижимости были характерны три тенденции: рост цен, увеличение продаваемой площади и практически полное отсутствие ипотечных сделок — на уровне статистической погрешности. В наших готовых элитных проектах, таких как "Приоритет", "Три грации", Esper Club (продажи которого мы в этом году полностью завершили), средний чек в сделке увеличился на 28%, составив 146,5 млн рублей. Средняя площадь квартир — 180 кв. м, она также заметно выросла по сравнению со спросом в 2023 году».

За январь — сентябрь «Еврострой», по словам госпожи Кравцовой, реализовал только одну квартиру с привлечением ипотеки, хотя ранее ипотечные сделки у компании составляли 20–25%, преимущественно в премиум-классе. Более 70% сделок в 2024 году проходило с единовременной оплатой, остальное — рассрочка.

Денис Кожин