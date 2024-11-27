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Элитный сегмент пополнился предложением

Премиум-класс

По итогам девяти месяцев 2024 года предложение в элитном классе на рынке строящегося жилья Петербурга пополнилось на 101 тыс. кв. м, или 1,3 тыс. квартир, что в 3,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона

Самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в октябре на первичном рынке Санкт-Петербургской агломерации в классе «элита» продажи открыты в 31 жилом комплексе (+10 очередей). Объем предложения оценивается в 155,6 тыс. кв. м (1,7 тыс. квартир), что на 19% по площади (и на 20% — от квартир) ниже уровня начала года и на 26–27% ниже уровня показателя аналогичного периода прошлого года.

«По итогам девяти месяцев 2024 года в классе совокупно реализовано 95,4 тыс. кв. м (1,1 тыс. квартир), что в 1,4 раза превышает спрос за аналогичный период 2023 года. 80% сделок проходит по объектам в Петроградском районе, две трети из которых — по ЖК на Петровском острове»,— рассказала директор КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, также говорит, что самой популярной локацией на протяжении полугода по количеству заключенных сделок остается Петроградская сторона. По ее словам, 56% от общего числа сделок заключается здесь. Также по итогам третьего квартала в этой локации экспонировалось 35% от общей площади квартир и апартаментов в продаже.

По данным NF Group, к третьему кварталу был введен в эксплуатацию клубный дом Cheval Court от девелопера Vos’hod, а также завершен капитальный ремонт дома «Мадонна Бенуа» (ГК «Еврострой»). Несмотря на ввод в эксплуатацию этих объектов, структура предложения по стадии строительной готовности за квартал практически не изменилась: 52% от общей продаваемой площади составили квартиры и апартаменты в уже сданных домах, что обусловлено более активным вымыванием предложения в готовых объектах.

В сентябре 2024 года показатель средней цены предложения в классе «элита» в Санкт-Петербурге составляет 595 тыс. рублей за квадратный метр (изменение средней цены за третий квартал 2024 года составило 6%), в том числе — 1,158 млн рублей за «квадрат» в сегменте de luxe и 535 тыс. рублей — в классе люкс. Изменение показателя по классу за девять месяцев 2024 года составило 13,3%.

В группе RBI говорят, что доля ипотеки в высокобюджетном сегменте до 2024 года была стабильно выше 30%. Более того, во втором полугодии 2023 года она дошла до пиковых 45%, однако сейчас сократилась до 28%. На это в первую очередь повлиял рост ставок по рыночным программам ипотеки.

Как считают в RBI, главным стартом последних месяцев, пожалуй, можно назвать крупный проект на месте Ленинградского дворца молодежи на Петроградской стороне. Также продолжается застройка Центрального района, где почти одновременно вышли в продажу проекты на улицах Новгородской и Моисеенко.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», рассуждает: «За первые три квартала для рынка премиальной и элитной недвижимости были характерны три тенденции: рост цен, увеличение продаваемой площади и практически полное отсутствие ипотечных сделок — на уровне статистической погрешности. В наших готовых элитных проектах, таких как "Приоритет", "Три грации", Esper Club (продажи которого мы в этом году полностью завершили), средний чек в сделке увеличился на 28%, составив 146,5 млн рублей. Средняя площадь квартир — 180 кв. м, она также заметно выросла по сравнению со спросом в 2023 году».

За январь — сентябрь «Еврострой», по словам госпожи Кравцовой, реализовал только одну квартиру с привлечением ипотеки, хотя ранее ипотечные сделки у компании составляли 20–25%, преимущественно в премиум-классе. Более 70% сделок в 2024 году проходило с единовременной оплатой, остальное — рассрочка.

Денис Кожин

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