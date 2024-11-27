Инвестиции в землю продолжают рост

По итогам девяти месяцев 2024 года девелоперы инвестировали более 60 млрд рублей в покупку земельных участков под строительство жилья и апартаментов в Санкт-Петербургской агломерации. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В общей структуре объема инвестиций в недвижимость Санкт-Петербургской агломерации сделки с землей под строительство жилья и апартаментов составили 66%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В общей структуре объема инвестиций в недвижимость Санкт-Петербургской агломерации сделки с землей под строительство жилья и апартаментов составили 66%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводит NF Group. Наибольшая активность наблюдалась во втором и третьем кварталах, на них приходится 91% от общей стоимости сделок. 66% всех инвестиций в недвижимость региона за этот период составили сделки с землей под девелопмент.

За прошедшие девять месяцев 2024 года объем инвестиций в площадки под девелопмент жилья и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил более 60 млрд рублей, что на 12% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. С января по сентябрь застройщики приобрели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 690 га земли под строительство жилья и апартаментов. Реализация проектов на данных участках может привести к пополнению рынка жилой недвижимости более чем на 4,1 млн кв. м.

Крупнейшей по стоимости стала сделка по покупке 9,8 га земли на Южном намыве Васильевского острова девелоперской компанией Element Development у «Группы ЛСР».

В общей структуре объема инвестиций в недвижимость Санкт-Петербургской агломерации сделки с землей под строительство жилья и апартаментов составили 66%. На объекты коммерческой недвижимости на разных стадиях готовности пришлось 34% инвестиций.

Более половины (58%) от общего объема инвестиций в землю под строительство жилья в первых трех кварталах 2024 года пришлось на Санкт-Петербург, 42% — на Ленинградскую область. При этом по площади приобретенной земли безусловным лидером является Ленинградская область, на которую пришлось 93%, или 647 га. В Ленинградской области география сделок затронула три района: Ломоносовский (88% от общей площади приобретенной земли), Всеволожский (10%) и Выборгский (2%). В Санкт-Петербурге — восемь районов города: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Кировский, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный.

Большая часть сделок с землей в Санкт-Петербургской агломерации пришлась на крупные участки площадью больше 2 га (63%). При этом средняя площадь приобретенного в Ленинградской области участка составила 59 га, что почти в 20 раз превысило аналогичный показатель по Санкт-Петербургу (3 га).

В первые девять месяцев 2024 года 70% от общего количества сделок с землей составили свободные участки, 22% пришлось на участки под редевелопмент и 8% — на участки с историческими зданиями под реконструкцию.

В третьем квартале 2024 года в Санкт-Петербургской агломерации сохранился интерес к площадкам под строительство со стороны региональных девелоперов: участок площадью 38 га в Ленинградской области приобрел челябинский застройщик ГК «АПРИ», новый для региона игрок. Впервые в Ленобласть вышла и группа «Эталон», пополнившая свой земельный банк участком площадью 35 га в Мурино: прежде застройщик реализовывал проекты лишь в одном из регионов в границах агломерации — Санкт-Петербурге.

Также с июля по сентябрь включительно в Санкт-Петербургской агломерации увеличился интерес к земле со стороны девелоперов, реализующих проекты загородного формата: под строительство коттеджных поселков было приобретено два участка общей площадью 18 га. В свою очередь, с января по июнь 100% сделок пришлось на земельные участки под строительство многоквартирных домов.

Глеб Журавлев