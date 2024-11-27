Архитекторы соберутся в музее

27 ноября — 1 декабря 2024 года в Российском этнографическом музее пройдет 9-я биеннале «Архитектура Петербурга».

Основатель и организатор биеннале — Объединение архитектурных мастерских ОАМ.

«Архитектура Петербурга» проводится в Санкт-Петербурге раз в два года с 2007-го. В ее программу входят выставка архитектурных проектов, встречи с ведущими архитекторами и бизнесменами, участие городских властей и журналистов, профессиональные дискуссии и интервью.

Биеннале в новом формате шагнула за рамки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На выставке также будут представлены проекты, которые архитекторы реализовали в разных уголках страны и за рубежом.

Основная программа биеннале традиционно содержит и ряд культурных событий. Музеи, театры, выставочные и общественные пространства станут частью этого события — в течение недели можно будет попасть на экскурсию в Манеж, Канатный цех, мастерские известных архитекторов, поучаствовать в макетном мастер-классе, познакомиться с творческими клаузурами (учебный эскиз будущего проекта, упражнение, направленное на выявление творческого и концептуального мышления).

Исполнительный директор ОАМ Мария Орлова-Шейнер говорит: «В работе над концепцией 9-й биеннале мы поставили для себя цель познакомить аудиторию с творчеством наших архитекторов по-иному: попробуем представить вам, как мыслит и как видит архитектор, что крайне важно для полноценного диалога. Программу мы дополнили неординарными темами, например, об архитектурной моде и критике, экономическом и культурном значении архитектуры, профессиональном пути архитектора и его мастерской».

Денис Кожин