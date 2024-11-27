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Политическая воля для новых архитектурных идей

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Двадцать три года назад Петербург бурно обсуждал проект второй сцены Мариинского театра, подготовленный американским архитектором Эриком Моссом. У «мусорного мешка», как окрестили горожане предложенный внешний вид новой сцены, были как ярые противники, так и не менее активные сторонники. Через пару лет без лишнего шума господин Мосс со сцены ушел, а вторая сцена театра была реализована в более традиционном стиле, которую острословы теперь сравнивали с торговым центром в спальном районе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Собственно, с тех пор громких проектов такого уровня в городе даже и не пытались реализовать, если, конечно, не брать во внимание «Лахта-центр».

Петербург, который считается архитектурной жемчужиной России, в последние годы все реже удивляет смелыми, новаторскими и интересными проектами. В других крупных городах страны с внешним видом новых строений и кварталов дело обстоит гораздо лучше.

Отчасти это отставание связано с архитектурным наследием прежних веков: сложно соревноваться с классическими проектами, а тем более — вписывать в историческую ткань что-то новое и смелое. Учитывая активность градозащитного сообщества, новатору может прилететь так, что потом еще не один год будешь отмываться. Но ведь и спальные районы не радуют новизной идей. Все-таки архитектурные новации требуют значительного финансового, а главное — административного ресурса. И упомянутый «Лахта-центр» тому лишнее подтверждение.

Еще пятнадцать лет назад частные компании устраивали международные конкурсы, старались привлекать международные архитектурные мастерские, но к настоящему моменту все эти попытки практически сошли на нет.

Наверное, «проедать» наследие прошлого Петербург будет еще не одно столетие. Однако город — это живой организм, и законсервировать его развитие даже в историческом центре невозможно, а потому вопрос свежих идей по-прежнему актуален. Нужна лишь политическая воля для того, чтобы вдохнуть в архитектурную мысль города новую жизнь.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость. Новые пространства»

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