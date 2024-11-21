0,37 процента составила инфляция в России на неделе с 12 по 18 ноября, сообщил Росстат. Таким образом, показатель вновь вырос — после 0,30% в период с 6 по 11 ноября и 0,19% с 29 октября по 5 ноября. Как ранее сообщалось, в октябре месячная инфляция составила 0,75% после 0,48% в сентябре. С учетом вышедшей недельной инфляции с начала года темпы роста цен составили уже 7,41% — таким образом, показатель превысил официальный макропрогноз Минэкономики на весь 2024 год в 7,3%. Более свежий прогноз ЦБ — 8–8,5%, и исходя из текущей недельной динамики, вероятно, он также будет превзойден. Это добавляет аргументов Банку России для нового повышения ключевой ставки 20 декабря.

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