В ВШЭ пересчитали технологии

Общее число используемых российскими организациями передовых производственных технологий (ППТ) в 2023 году составило 287,6 тыс.— это на 14,7% больше, чем было в 2020-м, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. ППТ для целей статистического наблюдения считаются технологии и процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции. В прошлом году ППТ применяли 15 036 российских организаций — это практически столько же, сколько было в 2020-м (15 089 организаций).

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Активнее других такие технологии использовали предприятия обрабатывающей промышленности (в среднем по 29), организации, занятые научными исследованиями и разработками (по 25), профессиональной, научной и технической деятельностью, а также добычей полезных ископаемых (по 13). В 2020 году эти отрасли также были среди «передовиков» по использованию таких технологий.

В структуре ППТ самую многочисленную группу (96 тыс., или 34,5%) составляют технологии производства, обработки, транспортировки и сборки. Они занимают почти половину в портфеле технологий в обработке. На втором месте по частоте применения — технологии связи, управления и геоматики (54 тыс., 19,4%). Они выступают «сквозными» решениями, в равной степени востребованными организациями различных видов экономической деятельности. На третьем месте по популярности — технологии проектирования и инжиниринга (40,1 тыс., 14,4%). Они интенсивно используются предприятиями, занятыми научно-технической деятельностью, а также исследованиями и разработками.

В ИСИЭЗ выяснили, что большинство используемых ППТ в 2023 году (192,3 тыс., или 69% их общего числа) разработаны в России (с 2020 года показатель практически не меняется). Наибольшая доля отечественных решений наблюдается среди используемых технологий проектирования и инжиниринга (76,6%). Показатель для решений в области производственных информационных систем — 74,7%. Среди зеленых технологий 71,1% — отечественные.

Венера Петрова