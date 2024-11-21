Муза и пушки

В прокат выходит биографическая драма Эллен Кёрас «Великая» (Lee), в которой Кейт Уинслет сыграла легендарную фотожурналистку Ли Миллер. Делает она это с полной отдачей, однако даже ее таланта и энтузиазма недостаточно, чтобы оживить трафаретный байопик, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина добросовестно воспроизводит обстоятельства, в которых были созданы знаменитые фото Ли Миллер (Кейт Уинслет)

Фото: World Pictures Картина добросовестно воспроизводит обстоятельства, в которых были созданы знаменитые фото Ли Миллер (Кейт Уинслет)

Фото: World Pictures

«Великая» — полнометражный режиссерский дебют оператора Эллен Кёрас, снимавшей Кейт Уинслет в «Вечном сиянии чистого разума» (2004) и костюмной мелодраме «Версальский роман» (2014), где постановщиком был Алан Рикман, а также работавшей с Мартином Скорсезе, Джимом Джармушем, Спайком Ли и Сэмом Мендесом.

Новый совместный проект родился из ее с Уинслет общего увлечения Ли Миллер, которая была моделью журнала Vogue (в 19 лет ее «открыл», заметив на улице, лично Конде Наст, основатель одноименного издательского дома), вращалась среди парижской богемы 1920-х, стала ученицей, любовницей и музой великого Мана Рея, вышла замуж за египетского бизнесмена, путешествовала по Ближнему Востоку, фотографируя в Египте, Сирии и Ливии, которые тогда казались куда большей экзотикой, чем сейчас. А после высадки союзников в Нормандии в 1944 году отправилась на фронт, где документировала освобождение Франции и одной из первых запечатлела на пленку ужасы концлагерей.

Вполне естественно, что Кёрас и Уинслет — сильные независимые женщины, пробивавшие себе дорогу в областях, где заправляют в основном мужчины,— увидели в Миллер не только вдохновляющий пример, но и многообещающий материал для кино. Однако путь на экран фильма, анонсированного еще в 2015 году, занял восемь лет, а после прошлогодней премьеры на фестивале в Торонто его прокат был отложен еще на год из-за актерской забастовки. И то ли страсть выдохлась за то время, что лента пребывала на подготовительной стадии (тем более что у нее сменилось несколько сценаристов), то ли «Великая», как девять байопиков из десяти, изначально не могла стать ничем иным, как бледной имитацией реальных событий.

Даже выстроен фильм самым заезженным способом из всех возможных: в 1977 году пожилая Ли (Уинслет в возрастном гриме) рассказывает о своей жизни собственному сыну Энтони Пенроузу (Джош О’Коннор, чья роль сводится к тому, чтобы сидеть на диване в твидовом пиджаке и проникновенно смотреть на партнершу), а сцены из бурной молодости героини и ее фронтовых приключений оформлены как флешбэки.

Впрочем, бурная молодость почти вся остается за кадром: после короткого военного эпизода (позже мы узнаем, что речь шла о битве за Сен-Мало в 1944-м) действие возвращается в 1938 год. Ли, покончив с поприщем «модели, музы, инженю», проводит дни в занятиях, в которых она, по ее же словам, только и была хороша: питье вина, сексе и фотографировании. Происходит это все на Лазурном берегу, а компанию ей составляют Поль Элюар (Винсент Колумб) с женой Нуш (Ноэми Мерлан), аристократ, покровитель искусств и будущий герой Сопротивления Жан Д’Айен (Патрик Милле) с женой Соланж (Марион Котийяр), Пабло Пикассо, у которого здесь примерно полторы реплики (Энрике Арсе), и некоторое количество красавиц, как и сама Ли, так и норовящих снять лифчики.

Здесь же Ли знакомится со своим будущим вторым мужем, британским художником Роландом Пенроузом (Александр Скарсгард), который при первой встрече производит на нее такое впечатление, что она, наоборот, прикрывает грудь. Через пару лет они уже живут вместе в Лондоне, где Роланд, отказавшись от службы по соображениям совести, разрабатывает методы камуфляжа военных объектов (трудно поверить, но это становится поводом снова раздеть Уинслет). Миллер же, не желая сидеть сложа руки, устраивается фотографом в Vogue и начинает снимать быт Лондона под бомбами — при полной поддержке редактора Одри Уизерс (Андреа Райзборо) и к вящему неудовольствию Сесила Битона (Сэмюэл Барнетт), который в фильме ведет себя как капризная примадонна.

Дальше авторы в основном воспроизводят на экране обстоятельства создания фотографий Миллер. Разумеется, будет воспроизведена и самая известная, для которой она позировала: обнаженная Ли в ванне мюнхенской квартиры Гитлера, на бортике портрет фюрера, на банном коврике — ее снятые ботинки, перепачканные в грязи и пепле Дахау. Это фото сделал корреспондент журнала Life Дэвид Шерман, которого играет комик Энди Сэмберг в своей первой по-настоящему драматической роли. Он и Райзборо, пожалуй, единственные из актеров второго плана, кто не теряется на фоне главной звезды и кому действительно есть что играть. Их совместные сцены — лучшие в фильме, однако в целом он все равно остается бегло разыгранной по ролям биографической справкой. Да при этом уступает последней в глубине, увлекательности и живом чувстве.

Юлия Шагельман