Дорогая моя столица

Общая площадь предлагаемых на рынке квартир в элитных новостройках Москвы по итогам 2024 года вырастет на треть год к году, до 390 тыс. кв. м. Этот сегмент по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, так как в отличие от массового жилья слабо зависит от доступности ипотеки. Однако и он подвержен риску: из-за высокой ключевой ставки сокращается кредитование застройщиков, что, в свою очередь, может привести в будущем к снижению объемов вывода на рынок новых дорогих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об увеличении в Москве объема экспозиции на первичном рынке элитной жилой недвижимости по итогам 2024 года на 30% год к году, до 390 тыс. кв. м, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании NF Group. При этом количество лотов за весь текущий год вырастет на 32% год к году, до 2,9 тыс.

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Такая динамика объясняется тем, что в последние два года на рынке появляется все больше премиальных кварталов, а не небольших клубных домов, констатирует владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов. В таких комплексах, по словам партнера NF Group Андрея Соловьева, представлены разные типы и планировки жилья, что увеличивает количество лотов. Тем временем покупатели стали чаще обращать внимание на компактные помещения, говорит эксперт.

В ряде проектов, которые давно присутствуют на рынке, застройщики закладывали квартиры площадью 60−70 кв. м, отмечает гендиректор агентства «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Такое жилье медленнее продается из-за более высокой цены за квадратный метр, поясняет эксперт.

Объем элитного предложения в этом году увеличился из-за вывода на рынок проектов, строительство которых началось два-три года назад, когда застройщики активно приобретали земельные участки, поясняет Дмитрий Халин.

Тем не менее, отмечает Виктор Садыгов, девелоперы не могут быстро реализовать такой объем.

По предварительным итогам 2024 года, объем сделок в сегменте может вырасти до 1,8 тыс. лотов, увеличившись более чем на треть год к году, подсчитали в NF Group. Инвестиционная привлекательность элитных новостроек сохраняется за счет выгодных условий для покупателей, например заметных скидок и рассрочек при покупке высокобюджетного жилья на начальных этапах реализации такой недвижимости, поясняет Андрей Соловьев. Некоторые частные инвесторы, по его словам, целенаправленно покупают такие активы, считая их стабильными.

Ситуация в этом сегменте даже сейчас, когда рыночные ставки по ипотеке оказались заградительными (их средний уровень превышает 25% годовых), не выглядит такой нестабильной, как в сегменте массового жилья, где более половины сделок совершается за счет кредитных средств.

Покупатели дорогой недвижимости редко используют ипотеку.

Кроме того, после введенных в 2022 году западных санкций российским покупателям стало сложно приобретать недвижимость за границей, отмечает директор по развитию бизнеса и департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. По ее словам, теперь граждане переориентировались на элитные лоты в России, увеличивая спрос на высокобюджетную недвижимость.

Из-за нехватки нового и качественного предложения в элитном сегменте количество таких проектов будет расти, считает коммерческий директор BMS Development Group Максим Лучников. Но с ним не соглашается Андрей Соловьев: по его мнению, из-за высокой ключевой ставки ЦБ объем кредитования девелоперов, работающих в дорогом сегменте, уже сокращается. Этот фактор, а также удорожание строительства в обозримой перспективе приведут к сокращению предложения на первичном рынке, прогнозирует эксперт. В такой ситуации, предполагает он, застройщики будут заинтересованы попридержать земельный банк до тех времен, когда сократятся издержки при реализации новых проектов.

София Мешкова