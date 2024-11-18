На ремонт аэропорта в Сочи планируют потратить 10 млрд рублей

Реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропорту Сочи обойдется почти в 10 млрд руб., сообщается на сайте «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация», все работы будут выполнены с 2025 по 2027 год. Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Согласно техзаданию, в 2025 году на первый этап реализации проекта будет направлено 789 млн руб., в 2026 году — 1,4 млрд руб., в 2026-2027 годы — 7,7 млрд руб.

Согласно опубликованным документам, в аэропорту Сочи планируется отремонтировать взлетно-посадочные полосы, а также сооружения места стоянки воздушного судна, а также сооружение систем безопасности авиаполетов, объекта охраны и очистки сточных вод. Размеры полос и рулежных дорожек после реконструкции должны быть без изменений.

Работы будут выполнены в три стадии: инженерные изыскания и обследование сооружений, разработка проектной документации, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы. Заявки принимаются до 2 декабря 2024 года.

Тат Гаспарян