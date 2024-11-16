В Новой Москве Mercedes-Benz вышел из под контроля и устроил серьезное ДТП. Опрошенные “Ъ FM” эксперты считают это следствием ухода из страны немецкого бренда. Инцидент произошел 14 ноября, и в соцсетях его назвали «восстанием машин». По данным СМИ, внедорожник Mercedes-Benz GLS двигался в районе площади Туве Янссон. Внезапно он начал ускоряться и наматывать круги, после чего въехал в столб и остановился. Женщина водитель позже рассказала, что перед тем, как автомобиль перестал слушаться, у него отключилась приборная панель и отказали тормоза, в том числе и стояночный. Кроме того, заблокировался руль. В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Владелица авто сообщила, что отправит машину на экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Что могло стать причиной инцидента? Гендиректор испытательного центра «Услуги Авто» Юрий Пархоменко назвал свою версию: «Подозреваю, что в машину кто-то лазил, что-то делал, может, в неофициальном сервисе сигнализацию неправильно поставили. Или осуществлялся ремонт, техническое обслуживание, и какие-то провода не закрепили специальными стяжками, они перетерлись, "мозги" с ума сошли, и пошел такой неуправляемый процесс. Я часто наблюдал, что при некачественном обслуживании, когда не закрепляют проводку, она порой перетирается, и начинаются ошибки.

Думаешь, что случилось? Машина ненадежная? А автомобиль ни при чем, это некачественное обслуживание. Если пропадает питание зажигания, такое действительно может быть — руль заблокируется, педаль газа, подача топлива максимальная, и, конечно, машина будет страшно ехать. Чтобы делал я? Первая мысль: перевел бы коробку передач в нейтральное положение, даже если тормозов нет, просто чтобы машина перестала разгоняться. Но я-то нахожусь в идеальных условиях, а в стрессовых, конечно, человек растеряется. И здесь ситуация показывает, что официальные дилеры нам нужны. Контроль должен быть».

Немецкая Mercedes-Benz ушла с российского рынка еще в 2022 году. Компания приостановила все поставки новых автомобилей, а также запчастей. В октябре представители концерна заявили изданию Autonews, что не собираются в ближайшее время возобновлять работу. А гарантийные обязательства перед клиентами сейчас несет местный инвестор — компания «Автодом».

Судя по кадрам в соцсетях, Mercedes-Benz, который вышел из под контроля, это модель, выпущенная до 2019 года. Как отмечает автоэксперт Петр Бакенов, проблемными эти автомобили никогда не были. И то, что у машины не сработали тормоза, вызывает очень много вопросов: «Эта машина серьезно напичкана электроникой и блоками. Там есть такие системы, как Distronic — адаптивный круиз-контроль. Значит, машина сама может дозировать подачу газа, тормозить, поддерживать дистанцию. Там есть система контроля разметки, полосы движения и так далее. Но, насколько мне не изменяет память, в этой машине нет устройств типа гидробустера.

Всегда, когда мы нажимаем на педаль тормоза, есть механическая тяга, которая двигает, грубо говоря, гидроцилиндр. К этому цилиндру приделан вакуумный усилитель, связанный с действием тормозов. После этого увеличивается тормозное усилие на педали. Вот на взбесившемся Mercedes-Benz все по-прежнему механическое. То есть если у вас случается сбой, и электроника не работает, сервопривод отказал, то, соответственно, вы управляете все своей ногой, но с большим усилием. Вот какой важный возникает из этого всего вопрос: почему даже при торможении машина не стала останавливаться?

Вдруг что-то попало под педаль тормоза либо газа? Или педаль газа заела, например, из-за неродного коврика, либо из-за того, что этот коврик съехал куда-то и не был надежно закреплен, и газ был, скажем так, в хорошо нажатом состоянии. А уже дальнейшие действия — поворот руля плюс скользкое покрытие — в этом случае, даже если водитель будет нажимать на педаль тормоза, машина будет пытаться тормозить, но все равно продолжит двигаться, она не остановится полностью».

В 2022-ом году в Китае владелец электрокара Tesla устроил смертельную аварию из-за того, что внезапно потерял контроль над машиной. Мужчина хотел припарковаться на обочине, но в системе авто случился сбой. Она резко начала разгоняться и не реагировала на педаль тормоза. В итоге электрокар сбил пять человек. Двое погибли.

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Владислав Викторов