Как повысят ставки транспортного налога в Москве

Сейчас 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Легковые авто (руб.)* До 100 л. с. 12 13 14 15 17 19 21 23 25 100–125 л. с. 25 28 31 34 35 35 35 35 35 125–150 л. с. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 150–175 л. с. 45 50 50 50 50 50 50 50 50 175–200 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200–225 л. с. 65 72 75 75 75 75 75 75 75 225–250 л. с. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 250 л. с. и выше 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Мотоциклы (руб.)* До 20 л. с. 7 8 9 10 10 10 10 10 10 20–35 л. с. 15 17 19 20 21 22 23 24 25 выше 35 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50