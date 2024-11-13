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Коммерсантъ FM
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Как повысят ставки транспортного налога в Москве

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Легковые авто (руб.)*
До 100 л. с. 12 13 14 15 17 19 21 23 25
100–125 л. с. 25 28 31 34 35 35 35 35 35
125–150 л. с. 35 35 35 35 35 35 35 35 35
150–175 л. с. 45 50 50 50 50 50 50 50 50
175–200 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50
200–225 л. с. 65 72 75 75 75 75 75 75 75
225–250 л. с. 75 75 75 75 75 75 75 75 75
250 л. с. и выше 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Мотоциклы (руб.)*
До 20 л. с. 7 8 9 10 10 10 10 10 10
20–35 л. с. 15 17 19 20 21 22 23 24 25
выше 35 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Данные: Мосгордума.

*Ставка налога за одну лошадиную силу мощности двигателя.

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