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В ростовском детском саду зафиксирована вспышка энтеровируса

Прокуратура Ростовской области и следственное управление СКР по региону начали проверки по факту выявления энтеровируса в детском саду Ростова. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Как сказано в сообщениях, воспитанники детского сада №37 в Суворовском микрорайоне Ростова заразилась энтеровирусной инфекцией. Работа учреждения приостановлена до 15 ноября.

Специалисты уже обработали помещения и оборудование в детском саду, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Дмитрий Ковалевский

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