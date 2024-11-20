Футуристичная реальность

В век высоких скоростей и бесчисленных гаджетов развитие предметного дизайна кажется чем-то само собой разумеющимся. Но в действительности интерьерная область оказалась очень традиционной. Годы идут, постоянно что-то изобретается, а люди вовсе не спешат менять свои удобные кожаные кресла и мягкие диваны на футуристичные модели из новейших материалов, какие бы бонусы им ни обещали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Вместо того чтобы жить в трансформируемых пространствах, напоминающих внутренность звездолета из фантастических фильмов, и пользоваться услугами домашних роботов (которые, к слову, уже существуют), большинство из нас продолжает завтракать за обычным столом, складывать книжки на деревянный стеллаж, коллекционировать предметы, сделанные вручную, и спать на кровати, а не в какой-нибудь «умной» капсуле. И испытывать от этого удовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Производство Venini на острове Мурано Фото: Venini Инсталляция «Фантастический пейзаж», Вернер Пантон, выставка Visiona 2, Кельн, 1970 год Фото: © Verner Panton Design AG, Basel Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024) Фото: Taschen Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024) Фото: Taschen Кресло Rise, дизайн Zaha Hadid Architects, Nagami Фото: Nagami Следующая фотография 1 / 5 Производство Venini на острове Мурано Фото: Venini Инсталляция «Фантастический пейзаж», Вернер Пантон, выставка Visiona 2, Кельн, 1970 год Фото: © Verner Panton Design AG, Basel Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024) Фото: Taschen Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024) Фото: Taschen Кресло Rise, дизайн Zaha Hadid Architects, Nagami Фото: Nagami

Однако приверженцы прогресса не сдаются. Если раньше эксперименты с 3D-печатью выглядели не слишком убедительными, результат получался каким-то наивным, несовершенным или слишком машинным, словом, искусственным, то сегодня все больше дизайнеров и архитекторов преуспевают в этом деле. Главные дизайнерские фестивали и выставки показывают, что тема востребована. На принтерах вовсю печатают мебель, целые дома, и даже активно развивается идея космического строительства. Теперь можно с уверенностью сказать: это больше не фантазии, а реальность, будущее, которое, может быть, наступит уже завтра.

Выпускающий редактор Елена Кананыкина