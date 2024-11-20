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Коммерсантъ FM
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Футуристичная реальность

В век высоких скоростей и бесчисленных гаджетов развитие предметного дизайна кажется чем-то само собой разумеющимся. Но в действительности интерьерная область оказалась очень традиционной. Годы идут, постоянно что-то изобретается, а люди вовсе не спешат менять свои удобные кожаные кресла и мягкие диваны на футуристичные модели из новейших материалов, какие бы бонусы им ни обещали.

Елена Кананыкина

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Вместо того чтобы жить в трансформируемых пространствах, напоминающих внутренность звездолета из фантастических фильмов, и пользоваться услугами домашних роботов (которые, к слову, уже существуют), большинство из нас продолжает завтракать за обычным столом, складывать книжки на деревянный стеллаж, коллекционировать предметы, сделанные вручную, и спать на кровати, а не в какой-нибудь «умной» капсуле. И испытывать от этого удовольствие.

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Производство Venini на острове Мурано

Производство Venini на острове Мурано

Фото: Venini

Инсталляция «Фантастический пейзаж», Вернер Пантон, выставка Visiona 2, Кельн, 1970 год

Инсталляция «Фантастический пейзаж», Вернер Пантон, выставка Visiona 2, Кельн, 1970 год

Фото: © Verner Panton Design AG, Basel

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Фото: Taschen

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Фото: Taschen

Кресло Rise, дизайн Zaha Hadid Architects, Nagami

Кресло Rise, дизайн Zaha Hadid Architects, Nagami

Фото: Nagami

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Производство Venini на острове Мурано

Фото: Venini

Инсталляция «Фантастический пейзаж», Вернер Пантон, выставка Visiona 2, Кельн, 1970 год

Фото: © Verner Panton Design AG, Basel

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Фото: Taschen

Альбом с футуристичными проектами Сантьяго Калатравы — Calatrava. Complete Works 1979 — Today (Philip Jodidio, Taschen, 2024)

Фото: Taschen

Кресло Rise, дизайн Zaha Hadid Architects, Nagami

Фото: Nagami

Однако приверженцы прогресса не сдаются. Если раньше эксперименты с 3D-печатью выглядели не слишком убедительными, результат получался каким-то наивным, несовершенным или слишком машинным, словом, искусственным, то сегодня все больше дизайнеров и архитекторов преуспевают в этом деле. Главные дизайнерские фестивали и выставки показывают, что тема востребована. На принтерах вовсю печатают мебель, целые дома, и даже активно развивается идея космического строительства. Теперь можно с уверенностью сказать: это больше не фантазии, а реальность, будущее, которое, может быть, наступит уже завтра.

Выпускающий редактор Елена Кананыкина

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