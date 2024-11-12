МВД Киргизии задержало семерых подозреваемых в подготовке захвата власти

МВД Киргизии сообщило о задержании семи членов группировки, которые, как утверждает ведомство, могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в стране и насильственного захвата власти. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержанных отправили под стражу. В воскресенье, 17 ноября, в Киргизии должны пройти выборы в муниципальные советы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметы, изъятые при обыске

Фото: МВД Киргизии Предметы, изъятые при обыске

Фото: МВД Киргизии

«Планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под этим предлогом они (задержанные подозреваемые.— "Ъ") намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные требования и дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов»,— говорится в сообщении на сайте МВД Киргизии.

Ведомство уточнило, что среди задержанных оказались как граждане Киргизии, так и иностранцы. Во время обысков у них нашли боевую гранату, пистолет, три квадрокоптера, а также 1 тыс. бутылок «водки для спаивания толпы», тонну риса и лошадь.

Власти Киргизии сообщают о попытке захвата власти третий раз с начала года. В январе президент республики Садыр Жапаров заявлял о предотвращении госпереворота, который готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». В июле спецслужбы страны сообщили о пресечении планов группы лиц, которые хотели организовать беспорядки и захватить власть.

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