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Коммерсантъ FM
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Новости

Акцент в обстановке

Столик-табурет Picea по дизайну Винсента ван Дуйсена

Столик-табурет Picea по дизайну Винсента ван Дуйсена

Фото: Molteni & C

Столик-табурет Picea по дизайну Винсента ван Дуйсена

Фото: Molteni & C

Маленький, легкий, компактный столик-табурет Picea по дизайну Винсента ван Дуйсена для Molteni & C подходит и для дома, и для террасы. Столик изготовлен из керамики, ему не страшна влажность. Модель представлена в трех цветах: экрю, антрацит и бордо, поэтому ее можно использовать как акцентную деталь гостиной.

Фарфоровые цветы

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Ароматы из совместной линии модного дома Loewe и мануфактуры Lladro

Ароматы из совместной линии модного дома Loewe и мануфактуры Lladro

Фото: Loewe х Lladro

Флаконы украшены фарфоровыми крышечками в виде цветов гвоздики

Флаконы украшены фарфоровыми крышечками в виде цветов гвоздики

Фото: Loewe х Lladro

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Ароматы из совместной линии модного дома Loewe и мануфактуры Lladro

Фото: Loewe х Lladro

Флаконы украшены фарфоровыми крышечками в виде цветов гвоздики

Фото: Loewe х Lladro

Испанский модный дом Loewe и мануфактура Lladro объединились, чтобы выпустить совместную линию: три аромата Loewe Botanical Rainbow получили дизайнерские флаконы с фарфоровыми крышечками в виде цветов гвоздики. Каждый цветок сделан вручную и состоит из 25 тонких лепестков, кончики которых окрашены в разные цвета. На то, чтобы изготовить такой цветок, у мастера Lladro уходит до пяти дней.

Мебельный конструктор

Система хранения с открытыми полками Zoе

Система хранения с открытыми полками Zoе

Фото: Minotti

Система хранения с открытыми полками Zoе

Фото: Minotti

Система хранения с открытыми полками Zoе в стилистике 70-х разработана Ханнесом Пиром для Minotti. Она состоит из алюминиевых элементов и МДФ, которые можно комбинировать, собирая разные предметы мебели: от книжного стеллажа до консольного столика или перегородки, зонирующей помещение. Боковины системы сделаны таким образом, что дополнительные модули легко присоединяются, продолжая линию полок в длину или в высоту.

Показ по-домашнему

Проект «Дом на озере» от мебельной фабрики Baxter

Проект «Дом на озере» от мебельной фабрики Baxter

Фото: Baxter

Проект «Дом на озере» от мебельной фабрики Baxter

Фото: Baxter

Фабрика Baxter постоянно ищет новые способы знакомить публику со своими коллекциями. Один из недавних ее проектов — «Дом на озере». Частная вилла начала XX века на озере Комо стала площадкой для демонстрации коллекций бренда. Посетив ее по предварительной договоренности, можно увидеть, как интегрировать мебель в реальные интерьеры. В этом году в экспозиции представлены стол Loom с основанием из полированного металла кораллового оттенка, кресла So Far с плавными изгибами и мягкой подушкой (Studiopepe) и светильники Haiku из муранского стекла.

Красота земли

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Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Фото: Lalique

Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Фото: Lalique

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Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Фото: Lalique

Ваза из новой коллекции хрусталя Terramineral от Lalique

Фото: Lalique

В Москве в ТД ЦУМ скоро появится новинка Lalique с осенней выставки Maison & Objet в Париже — коллекция хрусталя Terramineral. Поверхность ваз, графинов, флаконов и других изделий покрыта изломами и бороздами, напоминающими растрескавшуюся от засухи почву, прожилки на камне или застывшие куски лавы. Хрусталь прозрачный неокрашенный, а также голубого и теплого песочного оттенков. Помимо предметов декора, в коллекцию вошли ювелирные изделия, дизайн которых также навеян природной красотой земли.

Надежное хранение

Новый винный шкаф от ASKO

Новый винный шкаф от ASKO

Фото: ASKO

Новый винный шкаф от ASKO

Фото: ASKO

Шведский бренд ASKO разработал шкаф для хранения вина, микроклимат которого максимально приближен к условиям винного погреба. Модель демонстрировалась на Миланском мебельном салоне этого года. Шкаф имеет несколько температурных зон для разных видов вин, каждую из них можно контролировать, а также обеспечивает нужное освещение и оптимальную влажность. Предлагаемое приложение для смартфона поможет документировать, каталогизировать коллекцию и будет своевременно предоставлять информацию о хранящихся бутылках. Выпущена и мини-версия винного шкафа для небольших квартир, ее можно встроить под кухонную столешницу.

Приглашение к беседе

Премьера новинок Versace Home в палаццо Versace

Премьера новинок Versace Home в палаццо Versace

Фото: Versace Home

Премьера новинок Versace Home в палаццо Versace

Фото: Versace Home

В этом году миланская премьера новинок Versace Home, Luxury Living Group, проходила в палаццо Versace. Коллекции демонстрировались в обстановке старинного дворца, стены которого видели многое (поэтому презентация называлась: «Если бы эти стены умели говорить»). Центр гостиной занимал белоснежный диван Medusa’95 Conversation Sofa с удобной спинкой, высокими подлокотниками, сиденьем, напоминающим ложе, и с ворохом мягких подушек из шенилла с фирменным декором Barocco. Модель есть и в уличной версии — с обивкой из водонепроницаемой кожи или ткани. В Москве эту мебель можно заказать в шоуруме Aurrum.

Мягкое, как мох

Кресло Moss из новой коллекции Dreaming от Dolce & Gabbana Casa

Кресло Moss из новой коллекции Dreaming от Dolce & Gabbana Casa

Фото: Dolce & Gabbana

Кресло Moss из новой коллекции Dreaming от Dolce & Gabbana Casa

Фото: Dolce & Gabbana

Фешен-бренд Dolce & Gabbana выпускает и предметы для интерьера и декора. Модель из новой коллекции Dreaming от Dolce & Gabbana Casa, Luxury Living Group — кресло Moss с мягкой и фактурной текстильной обивкой, напоминающее валун, покрытый мхом (отсюда и название, которое переводится на русский как «мох»). Небольшая асимметрия и основание из полированного металла придают модели динамичность и шарм.

Объемные картины

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Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

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Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

Иммерсивная инсталляция Interwoven Narratives («Перекрестные повествования») от бренда visionnaire

Фото: visionnaire

На осенней выставке Design Miami в Париже итальянский бренд Visionnaire представил иммерсивную инсталляцию Interwoven Narratives («Перекрестные повествования»). Это работа Драги Обрадович и Аурела Баседова, в которой они исследуют взаимосвязь искусства и дизайна — одну из ключевых тем для Visionnaire. Светильники, мебель, аксессуары выступают в их сценографии ансамблем. Важное место в экспозиции было отведено креслам Aries в ярких обивках, сотканных вручную по мотивам живописи Аурела. «Я долго работала в сфере моды дизайнером по текстилю, так что для меня стало вполне логичным перенести его работы на ткань»,— рассказывает Драга Обрадович. Картины Аурела задействованы и в дизайне ширмы Muse. Перегородка состоит из двух раздвижных панелей: на стальную раму натянута тонкая органза с цифровым принтом, рамки можно сдвигать и раздвигать, создавая многослойные, объемные образы. Кроме того, для этого проекта Draga & Aurel выпустили в новых материалах два своих предмета, спроектированных для Visionnaire: консольный столик Lego и обеденный стол Elysium. Первый получил новую мраморную столешницу взамен бетонной, а второй — столешницу из мрамора и стекла, соединенных швами из латунной смолы по японской технологии кинцуги.

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