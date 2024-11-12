В Абхазии после задержания оппозиционеров начались столкновения у здания СГБ

Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме после задержания группы оппозиционеров, сообщается о перекрытии республиканской трассы и двух мостов. Акция протеста также проходит на площади Свободы в столице республики. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала «Республика», возмущение протестующих вызвало задержание на въезде в Сухум пятерых представителей оппозиции. Они возвращались с общественного собрания в Гудауте, где участники обсуждали ратификацию парламентом Абхазии инвестиционного соглашения с Россией. Активистов доставили в управление СГБ.

Сторонники оппозиционеров назвали действия правоохранителей жесткими и незаконными и в ответ перекрыли движение по Гумистинскому и Кодорскому мостам на центральной автотрассе. Они потребовали освобождения задержанных. Десятки человек собрались возле здания СГБ в Сухуме. Ряд Telegram-каналов сообщил, что протестующие вступают в стычки с силовиками и уже пытались прорваться на территорию управления, протаранив ворота автомобилем. Председатель Службы госбезопасности страны Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот ведомства «массовыми беспорядками».

«В связи со сложившейся ситуацией... президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий»,— сообщила пресс-служба абхазского президента.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что вчера, 11 ноября, после внеочередной сессии Народного собрания (парламента.— "Ъ"), на которой рассматривался законопроект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц напала на одного из депутатов. По его данным, были задержаны четверо, а не пять нападавших. Позднее их родственники и представители оппозиции пытались проникнуть в здание СГБ.

В МВД Абхазии, со своей стороны, заявили, что отдыхающим сейчас в республике туристам ничего не угрожает.

Абхазский парламент 11 ноября одобрил закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК). Документ влияет на реализацию соглашения с Россией об инвестдеятельности российских компаний в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазскими депутатами, которые до этого решили принять закон о МФК, предусмотренных в инвестиционном соглашении. Вопрос ратификации непосредственно соглашения может быть рассмотрен Народным собранием 15 ноября.