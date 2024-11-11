Володин: иноагентам запретят выводить из России деньги со спецсчетов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что граждане, внесенные в реестр иностранных агентов, смогут снимать деньги со спецсчетов только на территории России. 7 ноября он анонсировал законопроект, согласно которому россияне, признанные иноагентами, будут обязаны зачислять все доходы от творческой деятельности на специальный рублевой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут»,— сказал Вячеслав Володин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил спикер Госдумы, власти России также изучают «возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, при этом получая средства от сдачи в аренду или продажи своего имущества».

Вячеслав Володин говорил, что рассмотрение законопроекта может начаться уже на этой неделе. Инициатива предполагает, что доходы иностранных агентов от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны будут зачисляться на спецсчет. Речь идет в том числе о произведениях науки, литературы и искусства, исполнениях и фонограммах, сообщениях в СМИ, а также изобретениях и товарных знаках. Получение денежных средств без спецсчета окажется под запретом.

Подробнее о запретах для иноагентов — в материале «Иноагентов равняют с иностранцами».