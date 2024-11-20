Старое и новое

Российский Антикварный салон & Lifestyle «Искусство интерьера»

Москва, 27 ноября — 1 декабря

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Антикварный салон менял названия и места проведения, но к юбилейному 50-му выпуску, кажется, окончательно определился: пятый год подряд он будет проходить в Гостином дворе. Три главные секции салона — антиквариат, дизайн и ювелирное искусство — в этом сезоне дополнятся выставочными спецпроектами: русской коллекционной бронзы XIX–XX веков; исторической мебели, включая произведения с царским провенансом, и французского стекла эпохи модерна.

«Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи»

Москва, до 23 февраля

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В фокусе выставки в Музеях Московского Кремля — дворцовые интриги, перевороты и их главные действующие лица: от Екатерины I, ставшей первой женщиной-императрицей при поддержке Меншикова и гвардии Преображенского полка, до скандального восшествия на престол Екатерины II и убийства Петра III. Иллюстрируют трагические истории многочисленные портреты и архивные документы, гравюры, одежда, оружие, ордена и драгоценности.

Design Miami

Майами, 4–8 декабря

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Отмечающий в этом году 20-летие смотр коллекционного дизайна Design Miami, сателлит ярмарки современного искусства Art Basel, соберет больше 40 ведущих галерей, выставляющих как винтажную мебель 1920–1970-х, так и самые новые вещи со всего мира. Специальные проекты для ярмарки представят Estudio Campana, архитектор и дизайнер Алексис Когул и французский мультидисциплинарный дизайнер Матье Леаннер.

«Коллекция Джордано: музейное видение»

Париж, 26–27 ноября

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Винодел и коллекционер Джанни Джордано три десятка лет собирал на своей вилле в Пьемонте уникальные образцы декоративно-прикладного искусства и мебели XVIII века, в том числе произведения из королевских итальянских собраний и работы из ватиканских мастерских, а также картины и гравюры того времени. Более 170 вещей из коллекции уйдут с молотка на Sotheby’s в Париже, в том числе пара комодов работы Джузеппе Маджолини (€0,7–1 млн) и флорентийская мозаика по эскизу Джузеппе Цокки (€0,8–1,5 млн).

«Источник красоты»

Санкт-Петербург, до 13 апреля

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Подзаголовок выставки: «Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова». Главный российский музей и петербургский коллекционер объединились для показа фантазийного многослойного стекла, расцвет популярности которого пришелся на рубеж XIX–XX веков. Лампы, вазы, флаконы, монетницы работы Эмиля Галле, братьев Дом, Амальрика Вальтера и других дизайнеров составят экспозицию из более чем сотни объектов.

Олег Краснов