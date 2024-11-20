Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старое и новое

Выставки, ярмарки, аукцион

Российский Антикварный салон & Lifestyle «Искусство интерьера»

Москва, 27 ноября — 1 декабря

Предыдущая фотография

Фото: Российский Антикварный Салон

Фото: Российский Антикварный Салон

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Российский Антикварный Салон

Фото: Российский Антикварный Салон

Антикварный салон менял названия и места проведения, но к юбилейному 50-му выпуску, кажется, окончательно определился: пятый год подряд он будет проходить в Гостином дворе. Три главные секции салона — антиквариат, дизайн и ювелирное искусство — в этом сезоне дополнятся выставочными спецпроектами: русской коллекционной бронзы XIX–XX веков; исторической мебели, включая произведения с царским провенансом, и французского стекла эпохи модерна.

«Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи»

Москва, до 23 февраля

Предыдущая фотография

Фото: Музеи Московского Кремля

Фото: Музеи Московского Кремля

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Музеи Московского Кремля

Фото: Музеи Московского Кремля

В фокусе выставки в Музеях Московского Кремля — дворцовые интриги, перевороты и их главные действующие лица: от Екатерины I, ставшей первой женщиной-императрицей при поддержке Меншикова и гвардии Преображенского полка, до скандального восшествия на престол Екатерины II и убийства Петра III. Иллюстрируют трагические истории многочисленные портреты и архивные документы, гравюры, одежда, оружие, ордена и драгоценности.

Design Miami

Майами, 4–8 декабря

Предыдущая фотография

Фото: courtesy of Magnetic Midnight Maison

Фото: courtesy of Galerie Negropontes

Следующая фотография
1 / 2

Фото: courtesy of Magnetic Midnight Maison

Фото: courtesy of Galerie Negropontes

Отмечающий в этом году 20-летие смотр коллекционного дизайна Design Miami, сателлит ярмарки современного искусства Art Basel, соберет больше 40 ведущих галерей, выставляющих как винтажную мебель 1920–1970-х, так и самые новые вещи со всего мира. Специальные проекты для ярмарки представят Estudio Campana, архитектор и дизайнер Алексис Когул и французский мультидисциплинарный дизайнер Матье Леаннер.

«Коллекция Джордано: музейное видение»

Париж, 26–27 ноября

Фото: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

Винодел и коллекционер Джанни Джордано три десятка лет собирал на своей вилле в Пьемонте уникальные образцы декоративно-прикладного искусства и мебели XVIII века, в том числе произведения из королевских итальянских собраний и работы из ватиканских мастерских, а также картины и гравюры того времени. Более 170 вещей из коллекции уйдут с молотка на Sotheby’s в Париже, в том числе пара комодов работы Джузеппе Маджолини (€0,7–1 млн) и флорентийская мозаика по эскизу Джузеппе Цокки (€0,8–1,5 млн).

«Источник красоты»

Санкт-Петербург, до 13 апреля

Предыдущая фотография

Фото: Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

Подзаголовок выставки: «Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова». Главный российский музей и петербургский коллекционер объединились для показа фантазийного многослойного стекла, расцвет популярности которого пришелся на рубеж XIX–XX веков. Лампы, вазы, флаконы, монетницы работы Эмиля Галле, братьев Дом, Амальрика Вальтера и других дизайнеров составят экспозицию из более чем сотни объектов.

Олег Краснов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...