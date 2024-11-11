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Коммерсантъ FM
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СВР: США готовят выборы на Украине в 2025 году для смены Зеленского

Вашингтон рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью смены главы страны Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Служба внешней разведки (СВР) России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией»,— приводит ТАСС сообщение СВР. Выдвижение кандидатов на возможных украинских выборах будет происходить по согласованию с Госдепом, заявили в ведомстве.

По информации СВР, среди украинских «гражданских активистов», финансируемых Западом, обсуждается идея создания новой партии, которая будет поддерживать интересы США в ходе возможных предстоящих выборов. «На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и мозговые центры стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Она получит широкую общественную поддержку»,— отметили в СВР.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Однако проведение выборов нового главы государства сейчас невозможно из-за действующего на территории Украины военного положения — этот запрет закреплен в законе о правовом режиме военного положения. Украинский ЦИК объяснял, что, согласно конституции страны, президент исполняет свои полномочия до вступления в должность нового главы государства. В ООН считают господина Зеленского легитимным президентом. Президент РФ Владимир Путин говорил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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