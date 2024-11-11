СВР: США готовят выборы на Украине в 2025 году для смены Зеленского

Вашингтон рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью смены главы страны Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Служба внешней разведки (СВР) России.

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Фото: Bernadett Szabo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией»,— приводит ТАСС сообщение СВР. Выдвижение кандидатов на возможных украинских выборах будет происходить по согласованию с Госдепом, заявили в ведомстве.

По информации СВР, среди украинских «гражданских активистов», финансируемых Западом, обсуждается идея создания новой партии, которая будет поддерживать интересы США в ходе возможных предстоящих выборов. «На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и мозговые центры стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Она получит широкую общественную поддержку»,— отметили в СВР.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Однако проведение выборов нового главы государства сейчас невозможно из-за действующего на территории Украины военного положения — этот запрет закреплен в законе о правовом режиме военного положения. Украинский ЦИК объяснял, что, согласно конституции страны, президент исполняет свои полномочия до вступления в должность нового главы государства. В ООН считают господина Зеленского легитимным президентом. Президент РФ Владимир Путин говорил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада.