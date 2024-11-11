ВС РФ отменил смягчение приговора убившему семь человек киллеру ОПГ из Приморья

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ удовлетворила кассационное представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева и направила на новое апелляционное рассмотрение уголовное дело Игоря Ковальчука, которого следствие считает киллером ОПГ «Трифоновские».

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Фото: СК по Приморскому краю Игорь Ковальчук

Фото: СК по Приморскому краю

«Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 июня 2024 года в отношении осужденного Ковальчука Игоря Николаевича отменить и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд»,— говорится в решении Верховного суда. Таким образом, вышестоящая судебная инстанция согласилась с позицией надзорного ведомства, настаивавшего на необоснованности смягчения наказания Ковальчуку.

В марте текущего года Приморский краевой суд приговорил Игоря Ковальчука к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. Рассмотрев жалобу защиты, вышестоящий суд в Новосибирске сократил срок наказания до 11 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а сумму штрафа — до 300 тыс. руб. В решении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции сказано, что Игорь Ковальчук освобожден от наказания за участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

Как установили следствие и крайсуд, на счету Игоря Ковальчука семь убийств. Самые резонансные из них — убийство во Владивостоке совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001-м и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году. Игорь Ковальчук полностью признал вину, сотрудничал со следствием, и процесс в Приморском крайсуде проходил в особом порядке — без исследования доказательств.

По данным следствия, Игорь Ковальчук еще в январе 1990 года стал членом банды, которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года — Александр Ясин. Группировка совершала преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях».

В настоящее время Игорю Ковальчуку вменяются в вину также экономические преступления — участие в организованном преступном сообществе (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Следствие считает, что участники ОПГ «Трифоновские» на участках земли во Владивостоке, предназначенных для объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения, незаконно построили два торговых центра и получили от их использования в период с 2004 по 2022 год более 1,6 млрд руб. дохода.

Алексей Чернышев, Владивосток