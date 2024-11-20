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Коммерсантъ FM
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Стеклянный натюрморт

Украшение любой сервировки — композиции из цветов и фруктов. Жанр натюрморта вдохновляет художников по стеклу на эксперименты с ручными техниками. Вазы-тыквы и луковицы; графин для одного цветка в форме фантастической рыбы; ваза, напоминающая каплю росы; сосуд с засушенными, как в гербарии, цветами — вот лишь несколько примеров. Сочные оттенки баклажана, апельсина, спелых томатов, гранатов в стекле приобретают особый шарм. Если хочется, можно поставить в вазу живые цветы, но авторы считают, что все произведения самодостаточны и не требуют дополнений.

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Вазы Posidonia, Barovier &amp; Toso. Флорист Дилан Трипп

Вазы Posidonia, Barovier & Toso. Флорист Дилан Трипп

Фото: Barovier & Toso

Вазы Botanica Adriatica, Michela Cattai Studio

Вазы Botanica Adriatica, Michela Cattai Studio

Фото: Michela Cattai Studio

Вазы Red Passion, Lino Tagliapietra, были представлены на биеннале Homo Faber 2024

Вазы Red Passion, Lino Tagliapietra, были представлены на биеннале Homo Faber 2024

Фото: Lino Tagliapietra

Cерия ваз Miniantares, NasonMoretti

Cерия ваз Miniantares, NasonMoretti

Фото: NasonMoretti

Вазы для одного цветка Drops, Ренцо Стеллон, Salviati

Вазы для одного цветка Drops, Ренцо Стеллон, Salviati

Фото: Salviati

Ваза из коллекции Flora, Марцин Русак, Carpenters Workshop Gallery

Ваза из коллекции Flora, Марцин Русак, Carpenters Workshop Gallery

Фото: Carpenters Workshop Gallery

Ваза Delicious Fish, Simone Crestani

Ваза Delicious Fish, Simone Crestani

Фото: Simone Crestani

Ваза, выставочный проект Transparency Is the New Black, Marina e Susanna Sent

Ваза, выставочный проект Transparency Is the New Black, Marina e Susanna Sent

Фото: Marina e Susanna Sent

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Вазы Posidonia, Barovier & Toso. Флорист Дилан Трипп

Фото: Barovier & Toso

Вазы Botanica Adriatica, Michela Cattai Studio

Фото: Michela Cattai Studio

Вазы Red Passion, Lino Tagliapietra, были представлены на биеннале Homo Faber 2024

Фото: Lino Tagliapietra

Cерия ваз Miniantares, NasonMoretti

Фото: NasonMoretti

Вазы для одного цветка Drops, Ренцо Стеллон, Salviati

Фото: Salviati

Ваза из коллекции Flora, Марцин Русак, Carpenters Workshop Gallery

Фото: Carpenters Workshop Gallery

Ваза Delicious Fish, Simone Crestani

Фото: Simone Crestani

Ваза, выставочный проект Transparency Is the New Black, Marina e Susanna Sent

Фото: Marina e Susanna Sent

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