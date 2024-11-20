Стеклянный натюрморт
Украшение любой сервировки — композиции из цветов и фруктов. Жанр натюрморта вдохновляет художников по стеклу на эксперименты с ручными техниками. Вазы-тыквы и луковицы; графин для одного цветка в форме фантастической рыбы; ваза, напоминающая каплю росы; сосуд с засушенными, как в гербарии, цветами — вот лишь несколько примеров. Сочные оттенки баклажана, апельсина, спелых томатов, гранатов в стекле приобретают особый шарм. Если хочется, можно поставить в вазу живые цветы, но авторы считают, что все произведения самодостаточны и не требуют дополнений.
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