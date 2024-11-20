Правило умножения
Модульные конструкции — одно из любимых изобретений дизайнеров. И это неудивительно, ведь складывать комбинации из разных элементов — увлекательный процесс, позволяющий безгранично фантазировать. Всевозможные диваны-змейки; группы столиков-островов; зонирующие пространство стеллажи, выступающие эффектной, закрученной в спираль ширмой; составные вазы, которые можно выстраивать в комбинации по своему желанию. Из последних идей —проползающий по потолку всего помещения осветительный прибор: на каркас в зависимости от зоны крепятся источники света разного назначения.
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