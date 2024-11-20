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Коммерсантъ FM
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Правило умножения

Модульные конструкции — одно из любимых изобретений дизайнеров. И это неудивительно, ведь складывать комбинации из разных элементов — увлекательный процесс, позволяющий безгранично фантазировать. Всевозможные диваны-змейки; группы столиков-островов; зонирующие пространство стеллажи, выступающие эффектной, закрученной в спираль ширмой; составные вазы, которые можно выстраивать в комбинации по своему желанию. Из последних идей —проползающий по потолку всего помещения осветительный прибор: на каркас в зависимости от зоны крепятся источники света разного назначения.

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Вазы Nuage, Ронан и Эрван Буруллеки, Vitra

Вазы Nuage, Ронан и Эрван Буруллеки, Vitra

Фото: Vitra

Диван Gruuve, Патрисия Уркиола, Moroso

Диван Gruuve, Патрисия Уркиола, Moroso

Фото: Moroso

Столики Garda Lake, Massimiliano Locatelli Editions

Столики Garda Lake, Massimiliano Locatelli Editions

Фото: Massimiliano Locatelli Editions

Система освещения Sylt, Карлотта де Бевилаква, Artemide

Система освещения Sylt, Карлотта де Бевилаква, Artemide

Фото: Artemide

Диван Array, Snohetta, MDF Italia

Диван Array, Snohetta, MDF Italia

Фото: Mdf Italia

Модульный стеллаж Jamais Content, Марк Ферранд, Bottega Ghianda

Модульный стеллаж Jamais Content, Марк Ферранд, Bottega Ghianda

Фото: Bottega Ghianda

Ширмы Fluxus, Pietrachiara

Ширмы Fluxus, Pietrachiara

Фото: Pietrachiara

Инсталляция 10 Corso Como, Fuorisalone 2024

Инсталляция 10 Corso Como, Fuorisalone 2024

Фото: Fuorisalone 2024

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Вазы Nuage, Ронан и Эрван Буруллеки, Vitra

Фото: Vitra

Диван Gruuve, Патрисия Уркиола, Moroso

Фото: Moroso

Столики Garda Lake, Massimiliano Locatelli Editions

Фото: Massimiliano Locatelli Editions

Система освещения Sylt, Карлотта де Бевилаква, Artemide

Фото: Artemide

Диван Array, Snohetta, MDF Italia

Фото: Mdf Italia

Модульный стеллаж Jamais Content, Марк Ферранд, Bottega Ghianda

Фото: Bottega Ghianda

Ширмы Fluxus, Pietrachiara

Фото: Pietrachiara

Инсталляция 10 Corso Como, Fuorisalone 2024

Фото: Fuorisalone 2024

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