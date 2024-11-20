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Сокровища Венеции

В арт-пространстве Fortuny

На острове Джудекка открылось арт-пространство, созданное известным дизайнером Шаханом Минассяном в сотрудничестве с легендарной текстильной компанией Fortuny. Проект FORTUNY + CHAHAN участвовал в Венецианской биеннале современного искусства этого года.

В арт-пространстве Fortuny

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

Трехэтажное кирпичное здание выходит окнами на канал. Оно непосредственно примыкает к комплексу самой фабрики. В 1921 году испанский художник, изобретатель и предприниматель Мариано Фортуни-и-Мадрасо открыл здесь текстильное производство и начал изготавливать уникальные ткани. Среди их ценительниц была, в частности, Айседора Дункан. Какое-то время в этом здании располагалась квартира американки Элси Макнил Ли, графини Гоцци по мужу, единственной, кому Мариано доверил представлять свою компанию в США. Она руководила фабрикой с конца 1940-х годов. После смерти графини в 1994 году дом был закрыт и в нем никто не жил. Теперь же на радость поклонникам дизайна пространство открыто для публики.

В арт-пространстве Fortuny

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

Шахан Минассян, который последние шесть лет живет в Венеции, воплотил в реставрируемом объекте свое представление о современном венецианском доме. Планировку дома он оставил почти неизменной. В холле посетителей встречает изящная лестница с коваными перилами и мраморными ступенями. Здесь есть большая и малая гостиные, столовая, кабинет — все, как было при графине Гоцци. При этом пространство заиграло новыми красками. «В этом проекте отразилось мое видение современного арт-пространства, но и мое уважение к Fortuny». Например, на сохранившейся старой фотографии столовой видно, что стены здесь и прежде были обиты тканью Fortuny. Теперь же это коллаж из тканей в золотисто-песочных тонах. Полоска, абстракции, геометричные узоры — Шахан использовал текстиль с разными рисунками и фактурами, раскроив их крупными зигзагами. На этом фоне — эксцентричная работа современного художника Эмилио Мартинеса и дизайнерская мебель и светильники из парижской галереи Минассяна.

В арт-пространстве Fortuny

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

Шахан долгое время был известен прежде всего как галерист, коллекционирующий мебель молодых американских дизайнеров и винтажную мебель середины ХХ века. Как дизайнер интерьеров он работал для американского и французского истеблишмента, представители которого не любят демонстрировать свои дома, яхты и джеты на страницах модных журналов. Всемирную славу ему принесло участие в проекте реновации парижского Hotel de Crillon, где он оформил несколько помещений, в том числе ресторан, бар, бассейн, спа и люксы.

Штаб-квартира Fortuny — не первый проект Минассяна для Венеции. Он оформлял интерьеры Палаццо Контарини Микел, Корнер Спинелли и Палаццо Брандолини-Джустиниани, а также преобразил бывшее бенедиктинское аббатство Сан Грегорио для Венецианской биеннале 2019 года. Все комнаты бывшего дома графини Гоцци теперь обставлены мебелью, созданной по эскизам самого Шахана и из его галерейных запасников. Кресла, стулья, кушетки и диваны переобиты тканями Fortuny. Особенно эффектно все это смотрится в большой гостиной, Стеклянной комнате, где все четыре стены сделаны зеркальными, а в огромные, до пола, окна проникает много света.

В арт-пространстве Fortuny

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

В арт-пространстве Fortuny

Фото: Sebastien Veronese / FORTUNY + CHAHAN

Важное место в созданных Минассяном интерьерах занимают предметы искусства: картины современных авторов, венецианское стекло, скульптуры, уникальные светильники. В цветовой палитре преобладают оттенки синего и бежевого, излучающие спокойствие и безмятежность. Все предметы мебели и декора отсюда можно приобрести или заказать аналогичные. Арт-пространство уже ведет выставочную деятельность: в сентябре, во время Венецианской недели стекла, в Стеклянной комнате проходила персональная выставка молодого художника и дизайнера Маркантонио Брандолини д’Адда.

Антонина Плахина

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