Собрание космических приключений

Стерильно-белое холодное пространство с ярким акцентом в виде неоново-розовых кресел и диванов Оливье Мурга — так в конце 1960-х виделся Стэнли Кубрику интерьер межпланетного космического порта. Предметы, созданные под впечатлением от выхода человека в космос, рисуют на экране образ будущего, глядя на которое о космосе мечтают уже следующие поколения. Круговороту идей между наукой, фантастикой и дизайном посвящена долгосрочная экспозиция в музее дизайна Vitra в Вайле-на-Рейне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом «Нео-Хемосфера» на юге Франции, Антони Отье (студия ZYVA) и Шарлотта Тейлор, 2001. Оммаж архитектору Джону Лотнеру и космическим фильмам 1960–1970-х

Фото: © Zyva Studio X Charlotte Taylor Дом «Нео-Хемосфера» на юге Франции, Антони Отье (студия ZYVA) и Шарлотта Тейлор, 2001. Оммаж архитектору Джону Лотнеру и космическим фильмам 1960–1970-х

Фото: © Zyva Studio X Charlotte Taylor

Выставка «Научно-фантастический дизайн: от космической эры до метавселенной» открылась в мае 2024 года и продлится до мая 2025-го. Местом ее проведения стало пространство Vitra Schaudepot, спроектированное бюро Herzog & de Meuron. Кампус швейцарской мебельной компании Vitra уже больше 40 лет пополняется постройками знаменитых архитекторов. Здесь гармонично соседствуют архитектурные шедевры Тадао Андо, Алвару Сизы, Захи Хадид, японского бюро SANAA и, конечно, швейцарцев Жака Херцога и Пьера де Мерона. В двух шагах от основного музея было устроено открытое хранение, предназначенное для постоянно растущей коллекции, на основе которой и собираются тематические экспозиции. А сейчас это и выставочный зал. Нынешняя экспозиция включает как сами объекты дизайна, так и печатные и видеоматериалы, на основе и под впечатлением от которых появились те или иные разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Геймерское кресло, Cluvens, 2020 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Гравитационный табурет, пластик с металлической стружкой, магниты, Йолан ван дер Виль, 2011 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Aspirale, Луи Дюро, 1970 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Следующая фотография 1 / 3 Геймерское кресло, Cluvens, 2020 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Гравитационный табурет, пластик с металлической стружкой, магниты, Йолан ван дер Виль, 2011 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Aspirale, Луи Дюро, 1970 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin

Безусловно, на область дизайна оказал немалое влияние жанр научной фантастики. Стремительное развитие технологий в индустриальную эпоху породило романы Мэри Шелли, Жюля Верна, а затем и Герберта Уэллса, фантазировавших о том, куда заведет человечество технический прогресс. С самого начала, несмотря на необычный антураж, фантастов волновали вечные вопросы: любовь и смерть, этика и мораль, борьба за ресурсы, а также не только возможности, но и риски новых технологий, и все это на фоне путешествий во времени и пространстве. Появившийся кинематограф подхватил благодатную тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса, 1902 год Фото: Public Domain Кресло-шар из фильмов «Луна 02», «Марс атакует!» Тима Бертона, Ээро Аарнио, 1963 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Albatros, Даниэль Карант, 1968–1969 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans © VG Bild-Kunst Bonn, 2024 Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса, 1902 год Фото: Public Domain Кресло-шар из фильмов «Луна 02», «Марс атакует!» Тима Бертона, Ээро Аарнио, 1963 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Albatros, Даниэль Карант, 1968–1969 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans © VG Bild-Kunst Bonn, 2024

Одной из первых научно-фантастических лент в истории кино считается французская комедия «Путешествие на Луну», снятая в 1902 году Жоржем Мельесом. Впрочем, научного здесь примерно столько же, сколько в лунном полете Мюнхгаузена на ядре. Астрономы ходят в париках и мантиях с вышитыми звездами, пажи бегают с телескопами, космический костюм состоит из камзола, цилиндра и зонтика. Ракета врезается Луне в левый глаз, а астрономы вступают в межпланетную войну с местными жителями-селенитами.

В следующие десятилетия научно-фантастические идеи активно развиваются не только в кино и большой литературе, но также в комиксах и популярных журналах, публикующих рассказы. На фантастическом Олимпе появляются Айзек Азимов, Станислав Лем и другие. Переломными для жанра становятся 1950-е годы: в космос запущены первые спутники, в мире работают над лунными программами, и то, что казалось научной фантастикой, становится сначала реальностью, а потом историей. Начавшаяся космическая эра отражается в разных областях человеческой деятельности и, конечно, в предметном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая модель собаки-робота AIBO ERS-110, Sony, 1999 Фото: © Sony © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Orgone, Марк Ньюсон, 1993 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans Кресло и банкетка Djinn, Оливье Мург, 1964–1965 годы Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans © VG Bild-Kunst Bonn, 2024 Следующая фотография 1 / 3 Первая модель собаки-робота AIBO ERS-110, Sony, 1999 Фото: © Sony © Vitra Design Museum; Photo: Andreas Sutterlin Кресло Orgone, Марк Ньюсон, 1993 год Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans Кресло и банкетка Djinn, Оливье Мург, 1964–1965 годы Фото: © Vitra Design Museum; Photo: Jurgen Hans © VG Bild-Kunst Bonn, 2024

Когда Стэнли Кубрик начал снимать ставший легендой фильм «2001: Космическая одиссея», он собрал группу ученых, в том числе специалистов NASA и экспертов по искусственному интеллекту, для детальной проработки полета «Дискавери» и вместе с тем — первоклассную команду художников для создания визуальных образов. Мир будущего, в которое легко было поверить зрителю и в 1968 году, и сейчас, создан по большей части из вполне земных предметов. Главный герой Дейв Боумен беседует с советским экипажем, сидя в креслах и на двухместных диванах из серии Djinn французского дизайнера Оливье Мурга за круглыми столиками Tulip Ээро Сааринена (такой же, но большего размера, будет стоять в космическом корабле в «Солярисе» Тарковского), хостесы сидят за столами Action Office Джорджа Нельсона, в конференц-зал поставили кресла «042» Джеффри Харкурта, а астронавты во время полета пользуются столовыми приборами Арне Якобсена. Вдохновленные космосом, дизайнеры и архитекторы, среди которых также были Гаэ Ауленти, Ээро Аарнио, Луиджи Колани, Джо Коломбо, Вернер Пантон, создают мебель и интерьеры, плавные органические формы и сияющие пластиковые поверхности которых не только выглядели футуристично, но и отражали фундаментальное переосмысление современного образа жизни. Неудивительно, что созданные в 1950–1970-е годы, на пике восхищения открывшейся Вселенной, эти предметы на несколько десятилетий станут для режиссеров своеобразным визуальным кодом будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Complicated Sofa, серия The Shipping, Андреас Райзингер, 2021 год Фото: © Reisinger Studio Виртуальный диван Deep Space из серии The Shipping, Андреас Райзингер, 2021 год Фото: © Reisinger Studio Эскиз к фильму «Метрополис», художник-постановщик Эрих Кеттельхут, 1925 год Фото: © Deutsche Kinemathek – Museum fur Film und Fernsehen, Erich Kettelhut Archive Следующая фотография 1 / 3 Complicated Sofa, серия The Shipping, Андреас Райзингер, 2021 год Фото: © Reisinger Studio Виртуальный диван Deep Space из серии The Shipping, Андреас Райзингер, 2021 год Фото: © Reisinger Studio Эскиз к фильму «Метрополис», художник-постановщик Эрих Кеттельхут, 1925 год Фото: © Deutsche Kinemathek – Museum fur Film und Fernsehen, Erich Kettelhut Archive

«Звездный путь», а также «Люди в черном» Барри Зонненфельда, «Марс атакует!» Тима Бертона, «Бегущий по лезвию» и «Прометей» Ридли Скотта и многие другие фильмы наполнены иконическими предметами. Но и они, в свою очередь, служат новому поколению дизайнеров отправной точкой для работы. В наши дни частные полеты в космос и развитие компьютерных технологий способствуют возрождению футуристической эстетики и продолжению диалога между научной фантастикой и дизайном. Только сценариев его развития стало существенно больше. Один из них лежит по-прежнему в области инновационных технологий. Другой уходит в бесконечность метавселенной, которая становится для молодого поколения дизайнеров главным пространством для экспериментов, местом свободного мышления, наполненного новыми концепциями и идеями. На выставке за это направление отвечает Андреас Райзингер, легко курсирующий между цифровым и реальным миром. Его предметы мебели, как например, воздушное кресло «Гортензия», собранное из нежно-розовых лепестков, рождаются как NFT-объекты, живут в сказочных цифровых пейзажах, частично отсылающих к ранним научно-фантастическим фильмам, а следом воплощаются в физической форме. Райзингеру музей Vitra доверил и работу с общим дизайном выставки. Аргентинец по рождению, он решил отдать дань восхищения Хорхе Луису Борхесу, добавив в пространство зеркал и отражений. Как символ бесконечности и иллюзорности времени и пространства в космических масштабах.

Ирина Осипова