Небеса и ландшафты

Зимой, когда световой день короток, искусственный свет и его источники оказываются в центре внимания. И производители светильников спасают нас от тьмы, предлагая множество интересных новинок.

Woodland Mushroom Print, Heal’s

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Автор этой лампы Люси Сильвестер не имеет к светильникам никакого отношения. Она иллюстратор и дизайнер текстиля. Ее идея — вернуть подушкам и покрывалам статус семейной реликвии. Люси хочет, чтобы ее вещи служили не один сезон, а на протяжении всей жизни их владельца, а то и нескольких. Поэтому она работает только с очень качественными и долговечными тканями: муслином, льном, войлоком. Любимый сюжет Люси — растительные орнаменты, немного психоделические, но по-английски уютные. Прошлогоднюю выпускницу Эдинбургского колледжа искусств уже заметила британская сеть интерьерных магазинов Heal’s. За серией подушек последовала лампа. В первой версии Woodland Table Lamp имела деревянное основание и плиссированный зеленый абажур. В новом варианте она полностью покрыта тканью с рисунком. Грибы на ней изображены не просто так — дизайнер считает, что грибной мицелий символизирует преемственность и традиции.

Harpe, Terzani

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Кристиан Лава только светильниками и занимается. Его работы ближе к произведениям искусства, чем к утилитарным предметам. Автор называет их световыми скульптурами, и чаще всего они обыгрывают явления природы. Название последнего проекта — Harpe («арфа») — обещает музыкальную ассоциацию, но и тут без природы не обошлось. Лава рассказывает, как в детстве любил наблюдать за бегущими по небу облаками. Но иногда облака были просто свинцовым одеялом, на котором невозможно было ничего различить. И вот однажды плотная завеса облаков прорвалась и сквозь прореху полились лучи света, которые напомнили Кристиану струны арфы. Это воспоминание и легло в основу дизайнерской идеи. Светильник существует в нескольких формах и размерах, варианты легко комбинируются. Сочетание стальной структуры и встроенного светодиода дает направленный свет с интересными тенями.

Perseide, Promemoria

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У дизайна этого светильника не просто небесное, а космическое происхождение. Персеиды — это метеоритный дождь, наблюдаемый каждый август. В самый активный период он напоминает светящуюся дорожку наподобие Млечного пути. Аналогичный эффект должен произвести и светильник Perseide. Он, как далекое скопление звезд, излучает мягкий рассеянный свет. В выключенном состоянии лампа не становится менее декоративной. Собранная из четырех неровных кусков стекла, заключенных в металлическую раму, она похожа на арт-объект. Perseide — часть большой коллекции Meraviglioso, представленной в этом году на Миланской неделе дизайна. Ее разработали Ромео Соцци, владелец и арт-директор компании, и его сын Давиде, который и придумал этот светильник.

Lune d’Acqua, Artemide

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Световые бренды нередко приглашают к сотрудничеству представителей других профессий. Над этим светильником вместе с архитектором Бенедеттой Тальябуэ работала Эрсилия Ваудо, астрофизик и сотрудник Европейского космического агентства. Эрсилия считает, что нужно стирать границы между наукой, искусством, дизайном, и охотно участвует в междисциплинарных проектах. Два года назад она курировала 23-ю международную Триеннале в Милане, где предложила дизайнерам, архитекторам и художникам совместно представить будущее. В случае с Artemide она помогла воплотить образ космического тела в дизайн-объекте. Светильник Lune d’Acqua отсылает к спутникам Юпитера и Сатурна, «ледяным лунам». Они состоят преимущественно из воды, которая постоянно меняет свое состояние, переходя из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное. Сложная конструкция лампы передает эту изменчивость. Стальные кольца держат стеклянную сферу, которая может вращаться вокруг своей оси. В выключенном виде она кажется полой и прозрачной, но как только включаются светодиоды, спрятанные в кольцах, оживает и начинает переливаться изнутри. Секрет в микропрорезях внутри сферы, которые преломляют свет и обеспечивают его текучесть.

Spettatori, Danese Milano

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Не только далекие миры увлекают дизайнеров. Миммо Паладино, итальянский художник и скульптор, нашел вдохновение гораздо ближе. Его стеклянные овалы формой напоминают голову. Идея светильника родилась у Паладино в кинотеатре. Обычно все внимание сосредоточено на экране, но если обернуться в зал, головы зрителей (ит. «spettatori») будут слегка подсвечены исходящим от экрана сиянием. То же самое можно увидеть в полумраке концертного или театрального зала. Формы из литого стекла разных цветов, соединенные кабелем, олицетворяют незнакомых людей, объединенных на пару часов общим интересом. Светильник вошел в серию art edition, то есть, покупая его, вы официально приобретаете произведение искусства. И к тому же становитесь его соавтором: как расположить светильники и соединить их кабелем, решает владелец. Искусство, доступное для всех,— Danese Milano всегда придерживалась этого принципа.

City Block, Micah Rosenblatt

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Молодой нью-йоркский дизайнер Мика Розенблатт нашел идею для своей коллекции City Block, просто посмотрев в окно квартиры. Ее тема — городской ландшафт. Вертикали небоскребов, горизонтали улиц, блоки домов, углы лестниц, штрихи решеток, капители колонн угадываются в предметах мебели. Городские формы, объясняет автор, переведены в домашний масштаб и, составленные вместе, создают горизонт, который можно увидеть из большинства городских квартир по всему миру. В коллекции 16 объектов, в том числе несколько светильников. Основной материал — металл, с которым дизайнер работает чаще и охотнее всего. В нескольких предметах, в том числе светильниках, использованы стеклянные кирпичи. В них встроен источник света, и во включенном виде они напоминают светящиеся в ночи небоскребы.

Torino, Stilnovo

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Судя по названию этой лампы, ее история тоже связана с городом. Японский дизайнер Сигеаки Асахара уверяет, что в этом светильнике отразилось его японское происхождение и его любовь к Турину, где он сейчас живет. От Японии здесь минимализм и технологичность, от итальянского города — выбор цветов и геометричность, напоминающая строгую симметричность туринских улиц. Нейтральный стиль делает лампу пригодной для использования где угодно — в офисе, дома, в библиотеке, холле отеля — и обеспечивает идеальный свет для чтения или работы. У Torino есть шесть вариантов цвета: серый, черный, белый, темно-синий, бензина и персиковый, которые можно использовать отдельно или комбинировать, два вида базы, три типа крепления. Три шарнира позволяют менять положение, а диммер — силу света, так что возможности персонализации безграничны.

SuperWire, Flos

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Светильник, акцент в котором сделан на функциональности, а не на декоративности. Спроектирован он дизайн-бюро Formafantasma. Слоган, который придуман для SuperWire: «Создан, чтобы быть починенным». В серию входят торшер, бра, настольный и несколько вариантов подвесных светильников, которые можно комбинировать. Их объединяет форма — шестиугольная призма и конструкция — алюминиевый каркас со стеклянными панелями, которые прячут вытянутые источники света, похожие на спагетти. Главное преимущество светильника — сменные светодиодные элементы. Если обычно дизайнерские светильники нужно демонтировать и отправлять на фабрику для замены светодиода, то с починкой SuperWire справится его хозяин. Стеклянная призма легко разбирается, светодиоды-спагетти заменяются — неслыханное дело для сегмента люкс.

Eki, Ligne Roset

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Не каждый светильник имеет предысторию или несет особую миссию. Иногда это просто красивая вещь. Такова настольная лампа голландского дуэта Dozsa & van Dalfsen. Выточенная вручную из цельного блока белого каррарского мрамора или красного россо леванто, она служит украшением интерьера наподобие вазы или скульптуры. Включенная, она становится еще интереснее, потому что рисунок камня подчеркивается исходящим изнутри светом.

Upward, Giorgetti

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Светильники-скульптуры весьма распространены, проект бюро Nava + Arosio для Giorgetti относится именно к этой разновидности. Довольно внушительная, в человеческий рост, конструкция из девяти сфер разного диаметра не может остаться незамеченной. При этом она идеально вписывается в эстетику марки благодаря обтекаемым формам и дымчатой расцветке. В дневное время стеклянные шары с зеркальным эффектом отражают и искажают интерьер, как аттракцион кривых зеркал. Когда лампа включена, концепция меняется: прозрачные шары оказываются нанизанными на светящуюся ось. Кроме напольной, у Upward есть и потолочная версия, в которой положение меняется на горизонтальное.

Peel, Frandsen

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На фоне остальных участников этой подборки Peel выглядит слишком просто и несерьезно. Тут даже нет встроенного источника света, придется купить обычную лампочку. Но за простотой стоит оригинальная идея. Светильник сделан из одного листа нержавеющей стали, надрезанного и скрученного. Напоминает он кусок шкурки, срезанной с апельсина или яблока, на что намекает и название. Автор, голландско-датский дизайнер Сиссель Грэм Варринга, хотела уйти от холодности и минимализма, которые ассоциируются с металлом.

Юлия Пешкова