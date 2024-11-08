Полицейских могут наделить полномочиями по защите традиционных ценностей

Министерство внутренних дел предложило расширить полномочия сотрудников полиции. В рамках этой инициативы полицейские могут заняться деятельностью, «направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», следует документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом указа президента предлагается внести изменение в положение о МВД, дополнив пунктом, согласно которому в задачи МВД будет входить «сохранение и укрепление традиционных российских ценностей». Проект ведомства подготовлен для выполнения плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах «Основ государственной политики», следует из пояснительной записки. Документ находится на стадии обсуждения.

Понятие традиционных ценностей определено в указе президента от ноября 2022 года. Согласно документу, к ним относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, преемственность поколений, единство народов».

В августе 2024 года в России появилось управление президента по госполитике в гуманитарной сфере. Его основные функции — подготовка предложений по профильным темам, в частности по укреплению духовно-нравственных основ российского общества и сохранению традиционных ценностей.

В том же месяце президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание иностранцам, переезжающим из страны, «навязывающей неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Ценности привлекут из-за границы».