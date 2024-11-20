Эффект преображения

Голландская Неделя дизайна в Эйндховене — крупнейшее ежегодное дизайнерское мероприятие, проходящее в Северной Европе. И, пожалуй, один из главных аттракционов для молодой креативной публики. Фестиваль известен развитой образовательной платформой. Организаторы тесно сотрудничают с эйндховенской Академией дизайна и Технологическим университетом Эйндховена. Их общая цель — сделать город национальной столицей индустрии дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер гостиничного номера Nachtwacht в Hotel Piet Hein Eek на территории дизайн-кластера в Эйндховене, Studio Teun Zwets

Фото: Studio Teun Zwets Интерьер гостиничного номера Nachtwacht в Hotel Piet Hein Eek на территории дизайн-кластера в Эйндховене, Studio Teun Zwets

Фото: Studio Teun Zwets

И в этом году фестиваль по традиции стал площадкой для многочисленных презентаций, мастер-классов и семинаров —мероприятия прошли более чем в сотне точек. Город принял десятки университетов, которые привезли на международный смотр дипломные работы своих выпускников. Как обычно, сюда съехались и производители мебели и предметов декора, а также галеристы и охотники за молодыми талантами со всего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка из мицелия MYC_Closet, Atelier Dasha Tsapenko

Фото: Dasha Tsapenko Сумка из мицелия MYC_Closet, Atelier Dasha Tsapenko

Фото: Dasha Tsapenko

Организаторы сформулировали тему года как Real Unreal, поставив перед зрителями и участниками вопрос: «Как мы сегодня ориентируемся в физическом и цифровом мире, какой эффект производит на человека их сочетание?» Задача — исследовать, какие области уже сегодня формируют наше предметное будущее. Экологический, социальный, предметный, текстильный дизайн — специалистам каждого из этих направлений было что показать.

Долгое время считалось, что эйндховенская экспозиция менее впечатляющая, чем миланская и парижская, поскольку эти мероприятия более коммерческие. На голландском же фестивале акцент делается на экологичность и простоту сырья. Однако в этом году проекты, которые пропагандировали разумное потребление ресурсов, перемежались с запоминающимися инсталляциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ткань с 3D-рельефом Pollia, совместная разработка Studio Nicky Vollebregt и Textiellab. Групповая выставка Driven by Purpose

Фото: Studio Nicky Vollebregt Ткань с 3D-рельефом Pollia, совместная разработка Studio Nicky Vollebregt и Textiellab. Групповая выставка Driven by Purpose

Фото: Studio Nicky Vollebregt

Претендующие на звание инновационных разработки зачастую выглядят курьезно. К примеру, хит этого года — «стул для проветривания одежды». Бренд Ecover, приводящий убедительные научные данные в защиту своей теории, предлагает мебель для уменьшения расходов энергии на стирку и сушку. Лопасти, образующие спинку стула, нужны для развески одежды, чтобы она находилась на открытом воздухе до следующей носки. По мнению изобретателей, именно так должна выглядеть модная мебель: как нескучный арт-объект, вносящий вклад в борьбу с изменениями климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стул The Rewear Chair, дизайн Uncommon Creative Studio для Ecover

Фото: Ecover Стул The Rewear Chair, дизайн Uncommon Creative Studio для Ecover

Фото: Ecover

Однако у экспериментальной мебели, особенно из отходов производства, мало шансов произвести впечатление, не будучи визуально привлекательной. Поэтому теперь эти отходы раскрашивают, собирают в композиции, придумывают декоративные приемы. Это касается любых материалов: дерева, металла, текстиля, бумаги. Например, дизайнер Маори Кимура в своем проекте Fringe Friends исследует возможности вторичной переработки кромок ткани, образующихся в процессе ткачества. Она использует их для создания предметов декора. А нидерландский дизайнер Теун Цветс собирает из деревянных и металлических отходов эффектные пространственные инсталляции и мебель. Любопытны в этом контексте и работы молодых фешен-дизайнеров международной платформы New Order of Fashion, изучающих возможности трансформации индустрии моды на благо планеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель Fringe Friends, дизайн Маори Кимуры

Фото: Maori Kimura Мебель Fringe Friends, дизайн Маори Кимуры

Фото: Maori Kimura

Усиливается тренд на объединение в группы и коллективную работу. Многие дизайнеры показали плоды сотрудничества как внутри студий, так и с нидерландскими промышленными брендами, предоставившими материалы для моделей (например, текстильная фабрика Byborre).

Междисциплинарный подход стал главным трендом Недели дизайна, его влияние ощущалось повсюду: в проектах студии Dutch Invertuals, отмечавшей 15-летие, групповых выставках Driven by Purpose и Show not Show, экспозициях Isola Design и дизайнерских ужинах от Creative Chef Studio, где food-design объединялся с предметным и технологическим. Участникам ужинов предлагалось исследовать новые гарнитуры от американского стартапа Neurable, которые на цветных графиках показывали реакцию мозга на вкусовые раздражители, от сладкого до острого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Текстильные разработки Филиппы Геслин, платформа NOOF (New Order of Fashion)

Фото: Basil Perot for Filippa Geslin Текстильные разработки Филиппы Геслин, платформа NOOF (New Order of Fashion)

Фото: Basil Perot for Filippa Geslin

Wind Knitting Factory показала, как использовать энергию ветра для плетения тканей, объединяя таким образом ремесло и устойчивое развитие. Любителям акустического дизайна понравился проект Cowave, предлагающий персонализированные панели для звукоизоляции. Автор идеи, архитектор Ага Блонска, работает с крупномасштабной 3D-печатью. Она использует специальную технологию для фиксации положительных реакций мозга на визуальные стимулы, а система искусственного интеллекта обрабатывает эти эмоциональные реакции. На выходе получается что-то вроде волны — отсюда название Cowave. В итоге были выпущены объемные настенные панно эксклюзивного дизайна.

Ольга Божко