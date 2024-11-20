Имитация природы

Крупнейший смотр керамической плитки и отделочных материалов — выставка Cersaie — по традиции прошла в Болонье в конце сентября. На площади 145 тыс. кв. м можно было увидеть продукцию 606 экспонентов из 25 стран, ознакомиться с новинками, а заодно изучить актуальные тенденции и технологии обработки материалов. Некоторые из них доступны в Москве. Компания «Европейская Сантехника» объявила о том, что в ноябре в России появятся анонсированные на выставке линии сразу трех ключевых брендов: La Fabbrica Ava, Living Ceramics, Kronos Ceramiche. Коллекции марок уже представлены в шоурумах компании, также есть склад с большой экспозицией.

Выставочная сессия этого года показала, что плитка все меньше ассоциируется исключительно с оформлением ванной комнаты и санузлов, сегодня это полноценный материал для декора жилых помещений — гостиных, прихожих и даже спальни. Благодаря новым технологиям текстура материала может быть приятной на ощупь, словно текстиль или древесина,— без привычной холодности, характерной для мокрых зон. Эксперты отмечают, что в этом году большинство производителей сделали ставку на естественные текстуры, цвета и фактуры. По-прежнему востребован керамогранит, имитирующий камень, дерево и другие природные материалы.

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Марка Kronos Ceramiche выпустила сразу несколько линий на тему природных материалов. Terra Crea посвящена глине: фактурные поверхности выполнены в пяти земляных оттенках — сером, белого известняка, черной вулканической пемзы, теплом бежевом и более насыщенном кирпичном. Линейки Piasentina Stone и Nativa — ода итальянскому камню piasentina и элегантному травертину. Имитациям дерева посвящена коллекция Essence, причем керамические панели подходят как для пола, так и для стен, их можно использовать внутри помещений и на открытом воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bera & Beren, Living Ceramics

Фото: Living Ceramics Bera & Beren, Living Ceramics

Фото: Living Ceramics

Новая коллекция Oda от фабрики Living Ceramics — одна из самых полных линеек с точки зрения отделок, форматов и текстур. Дизайнеры обратились к инновационной технологии графической цифровой печати 3D-Fit, которая позволяет создавать на керамических поверхностях максимально реалистичные изображения — и трудно понять, натуральное дерево это или камень, настолько точно передается текстура материала.

В большом количестве на Cersaie 2024 были представлены геометрические узоры, объемные орнаменты, а также эффект 3D на плоскости — волны и ребристые поверхности. Подобные образцы можно найти, в частности, в ассортименте Living Ceramics, линия Bera & Beren. Не уменьшается интерес и к скандинавскому стилю, к чистым линиям и простым формам. По-прежнему в моде и крупноформатные плиты, помогающие визуально расширить пространство помещения. Все больше разнообразия в рисунках и узорах. Увеличиваются также прочность и износостойкость панелей.

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У бренда La Fabbrica Ava обращают на себя внимание крупноформатные плиты с эффектом мрамора. Линия пополнилась шестью новыми рисунками: селадоновым Breccia Capraia с нежными фиолетовыми прожилками; эффектным Bianco Imperiale в золотистых и красно-коричневых тонах; элегантным, цвета слоновой кости Avorio Segesta; теплым бежевым Breccia Sicilia; строгим черно-золотым Black Gold и воздушным зеленоватым Green Sky. Кроме того, вышла новая серия керамогранита Velaris с шелковистыми на ощупь поверхностями, напоминающими известняк. Можно выбрать графитовый, серый, белый и бежевый оттенки в форматах 60х120 см, 100х100 см, а также в модульных форматах 60х60 см и 30х60 см, все они подходят как для внутреннего, так и для наружного использования. Серия Deep Stone, имитирующая сланец, включает четыре насыщенных оттенка: от цвета теплого осеннего заката до темно-синего, туманного белого и землистого бежевого. На плитках, как на холсте, крупными мазками передается природный рисунок. Подобное впечатление усиливается, если выбирать большой формат 120х280 см. Есть и прекрасная, с винтажным флером коллекция Kist, навеянная городскими фасадами: кирпичики размером 4,8x45 см идеально подходят для облицовки стен и полов. Коллекция выпущена в шести цветах: угольном, темно-синем, нефритовом, светло-сером, оттенке слоновой кости и бежевом как в матовом, так и в глянцевом вариантах.

Анна Хруцкая