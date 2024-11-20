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Коммерсантъ FM
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Обращение к классике

«Ар-деко» от AQUATON

Среди новых линий мебели для ванных комнат, предлагаемых российскими брендами, есть коллекция в стилистике, близкой ар-деко, от компании AQUATON. Этот стиль возник и был на пике популярности в 1920−1930-х годах, но и сейчас, спустя столетие, нередко интерпретируется декораторами и архитекторами. Дизайнеры AQUATON позаимствовали из него для мебели «Ар-деко» четкие, стройные линии, геометрическую выверенность и отсутствие резких цветов в оформлении.

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Мебель для ванной AQUATON

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Мебель для ванной AQUATON

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

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Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

В коллекцию вошли тумбы под раковину и навесные шкафы для ванных комнат разных размеров и конфигураций. Рельефная фрезеровка фасадов имитирует филенки, благодаря чему довольно габаритные предметы мебели кажутся более легкими и не «загружают» пространство. Скругленные углы гасят экспрессию строгих линий, а теплая спокойная цветовая гамма не создает впечатления аскетичности. Финиши фасадов — на выбор отделка «кашемир» в мягких кремово-песочных тонах и «серый кобальт», где холодный серый сочетается со сложным оттенком антрацита.

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Мебель для ванной AQUATON

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Мебель для ванной AQUATON

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

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Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

В линии «Ар-деко» навесные шкафы есть в нескольких вариантах: одностворчатые, двустворчатые, зеркальные. Одностворчатые — реверсивные, чтобы выбрать удобный вариант открывания. Двустворчатые — с увеличенным нижним отсеком до 30 см высотой. Заметная деталь — дизайнерская ручка обтекаемой формы, фигурная и эргономичная, с удобным захватом и хромированной отделкой. Все модели навесных шкафов выдерживают загрузку до 135 кг.

Марина Волкова

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