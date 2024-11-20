В особняк и в студию

Лидер среди производителей товаров для здорового сна, российская компания Askona, постоянно пополняет свою коллекцию многофункциональных диванов для разных помещений дома. Главная новинка, только что представленная компанией,— модульная модель Molto, спроектированная дизайн-студией во главе с Марией Гуржовой и конструкторским бюро Askona. В переводе с итальянского molto означает «много», и уже по этому названию можно судить о замысле дизайнеров. Действительно, у дивана масса вариаций, которые подходят не только для квартиры и загородного дома, но и для офиса, отеля, зон ожидания в общественных местах.

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Фото: Askona Home Molto

Фото: Askona Home

У Molto есть несколько готовых конфигураций, включая угловую. Но, используя базовые модули, можно сформировать и свою, соответствующую определенным требованиям, например, расширенную группу для просторной гостиной или камерный вариант, чтобы обставить уголок для чтения. Есть и возможность сконструировать свой модуль. Кстати, даже готовую композицию в интерьере легко менять по мере необходимости: скажем, если пришли гости, диван можно разделить на несколько секций и расположить их таким образом, чтобы общаться было удобнее.

Диван Molto эргономичен, с очень удобной глубиной сиденья. Наполнителем служит комплекс анатомических пен, что обеспечивает хорошую поддержку спины. А благодаря практичным тканям для обивки (велюр, букле, шенилл, искусственная замша) мебель со временем не потеряет вида.

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Фото: Askona Home Molto

Фото: Askona Home

В компании считают, что современный интерьер должен легко трансформироваться, поэтому для него нужна мебель с возможностью модификации. Помимо Molto, в портфолио Askona много эргономичных и функциональных моделей диванов-трансформеров. Компания, в частности, предлагает полезные решения для малогабаритных квартир, доля которых на рынке с каждым годом увеличивается. Обставляя такие помещения, не обойтись без компактной мебели с широким функционалом.

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У Askona есть компактные модели Amani и Jersey, они прекрасно подойдут для гостиных или кухонной зоны, где нужен небольшой диван, при необходимости превращающийся в дополнительное спальное место, которое можно использовать как гостевое. Для квартир-студий, где одно и то же пространство часто служит и для сна, и как основное жилое в течение дня, разработаны модели Carina и Kasper. Они, кстати, играют не только роль дивана и спального места, но также служат дополнительной системой хранения. В этих диванах есть ящик для одеял, подушек, пледов. Еще один актуальный вариант для компактных помещений — диван-кровать Laguna: он легко раскладывается, а благодаря высоким ножкам комнату удобно убирать с помощью робота-пылесоса. Для детских подойдет необычный диван-трансформер с откидывающимися подлокотниками-боковинами Lily или модель Loko Mini с водоотталкивающим тефлоновым покрытием. Наконец, в спальню можно примерить диван Persey нужной конфигурации. Модель с металлическим каркасом и ортопедическими ламелями раскладывается, и получается полноценное спальное место с ровной поверхностью.

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Все диваны-кровати из коллекции Askona комплектуются анатомическими матрасами, что обеспечивает максимально комфортный и глубокий сон. У компании свое производство с заводами по всей стране, а также множество патентов и наград за эргономику и грамотную «инженерию» сна. Более того, Askona — первый российский бренд, который обзавелся собственной лабораторией качества, где продукция тестируется по европейским стандартам. Все матрасы, кровати и диваны испытываются на современном оборудовании на статическую и циклическую нагрузки, на усталость материалов и выносливость. Неслучайно компания дает 10-летнюю гарантию на свою продукцию. Таким образом, в характеристики каждой модели Askona, помимо многофункциональности и практичности, закладывается также эргономичность и долговечность.

Всю продукцию, включая новинки, можно найти в гипермаркетах мебели и товаров для дома Askona Home. Этой осенью открылся еще один — в ТРЦ «Авиапарк» на Ходынке.