На российско-грузинской границе застряли около тысячи автомобилей

В районе российского таможенного пограничного пункта (ТПП) «Верхний Ларс» и грузинского контрольно-пропускного пункта «Казбеги» к утру четверга «скопились сотни автомобилей, среди них абсолютное большинство — большегрузные машины». Об этом «Ъ» рассказал источник в администрации города Степанцминда муниципалитета Казбегского района.

Причиной скопления большегрузных автомобилей по обе стороны границы собеседник «Ъ» назвал непогоду и опасность схода лавин либо селевых потоков на грузинской автотрассе Мцхета—Степанцминда—Ларс, так называемой Военно-грузинской дороге.

Ранее на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии появилось сообщение о том, что порядка тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП «Верхний Ларс». Согласно этому сообщению, в очереди, по данным на утро четверга, зарегистрировано 978 большегрузов.

Проблемы с проездом транспорта на границе начались во вторник, когда грузинская сторона уведомила российских коллег о временной приостановке движения на пять часов, сославшись на непогоду.

В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии «Ъ» не смогли ответить на вопрос, когда откроется автотрасса, связывающая Закавказье с РФ, сославшись на необходимость изучения погодной обстановки и «состояния дороги».

Георгий Двали, Тбилиси