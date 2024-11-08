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Коммерсантъ FM
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Радость на двоих

Вышел новый альбом группы «Секрет»

Группа «Секрет» выпустила первый за десять лет студийный альбом «SPB FM Stereo». На нем звучат песни Максима Леонидова и Николая Фоменко, написанные в последние годы. Игорь Гаврилов обнаружил в альбоме настроение, которого в современной российской музыке не транслирует больше никто.

Альбомом-диалогом Николай Фоменко и Максим Леонидов (первый и второй слева) поблагодарили былых соратников «за то, что были мысленно с нами»

Альбомом-диалогом Николай Фоменко и Максим Леонидов (первый и второй слева) поблагодарили былых соратников «за то, что были мысленно с нами»

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Альбомом-диалогом Николай Фоменко и Максим Леонидов (первый и второй слева) поблагодарили былых соратников «за то, что были мысленно с нами»

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Слухи о том, что «Секрет» записывает новый альбом, циркулировали в музыкальном мире последние два года, а в начале нынешнего года Максим Леонидов наконец объявил, что новому альбому быть. На тот момент для альбома было написано 15 песен, в итоге их набралось 18, и музыканты решили, что этого багажа хватит аж на двойной диск. В конце концов, люди они старой формации, мыслят категориями сторон виниловой пластинки. Так что сегодня музыканты решили поделиться только половиной нового материала, а остальное выпустят в январе.

Обязательное ранее определение «бит-квартет» в отношении «Секрета» теперь не то чтобы обязательно. Песни написали Максим Леонидов и Николай Фоменко, а гитаристу Андрею Заблудовскому и барабанщику Алексею Мурашову в выходных данных альбома выражена благодарность «за то, что были мысленно с нами».

Это благодарность, скорее, за выслугу лет. «SPB FM Stereo» — это во всех смыслах стереозапись, диалог Леонидова и Фоменко. Один, всенародно любимый актер, большей частью проводит время на родине и снимается в огромном количестве фильмов и сериалов. Другой живет в Израиле и гастролирует по Европе — один и в компании Алексея Кортнева из «Несчастного случая». По сути, Леонидов и Фоменко живут две разные жизни, и то, что они смогли не просто сохранить в нынешних обстоятельствах дружбу, но обнаружили в себе желание продолжать вместе сочинять песни — это случай редкий, если не беспрецедентный.

Несмотря на то что под брендом «Секрет» за последние десять лет не было выпущено ни одной песни, а группа, отыграв тур в честь своего 35-летия, практически не гастролировала, музыка квартета постоянно была на слуху. Причина — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», основанный на 23 песнях «Секрета»: он идет на сцене Московского дворца молодежи уже два года, причем при аншлагах, и только за первый квартал проката собрал более миллиарда рублей. Для нашего музыкального театра такой успех на полностью отечественном музыкальном материале — результат небывалый.

Иными словами, песни для альбома писались в обстановке, когда бэк-каталог «Секрета» приносил авторам небывалые, никогда не виданные ими авторские отчисления, а с другой стороны, фронтмен группы в России появлялся редко, его отношение к нынешней международной обстановке было противоречивым, а израильско-палестинский конфликт он переживал непосредственно на месте событий.

Какими должны были быть в этой ситуации песни группы, которая в старые добрые времена не производила ничего, кроме оголтелого оптимизма, была своего рода ленинградской фабрикой радости?

До выхода «SPB FM Stereo» группа выпустила синглы «Это Питер, детка!» и «Самолетом до Пулково». Песня «Самолетом до Пулково» открывает альбом, и слушатель, выросший на песнях золотой поры «Секрета», узнает и композиторский почерк Максима Леонидова, и придуманный специально для их с Фоменко двухголосия припев, и романтику дальних странствий, свойственную текстам старого «Секрета». «Это Питер, детка!» — еще одно признание в любви к родному городу авторов, с которым они хранят крепкую связь. Николай Фоменко в период молчания «Секрета» даже снялся в фильме «Джонни», в главном герое которого легко угадывается городской талисман — Майк Науменко.

Если первые песни альбома — это типичный для «Секрета» биг-бит, то «Раз, два, три» — рок-н-ролл в более московском стиле, а текст явно писался на чьей-то коленке, то ли в самолете, то ли в перерыве съемок. «Тот далекий край // ждет нас, так и знай» — как говорится, можете лучше. А вот «Радость моя» — медленная композиция опять же в легко узнаваемом леонидовском духе с «битловскими» струнными. Такая песня будет идеально звучать в любом новогоднем телешоу, если, конечно, Максима Леонидова туда кто-нибудь пустит.

«У всех бывают хреновые дни, кроме нее» — так начинается ударный рок-номер «Имя в сети», и одной этой строчки хватило бы, чтобы в песню влюбилась женская аудитория. Ну, а припев — это довольно двусмысленная рекомендация авторов: «Спасай все, что успеешь спасти, // бросай все, что нельзя унести!» — как хочешь, так и понимай.

В свою очередь, «Если ты забудешь обо мне // в той чужой, далекой стороне» («Я не знаю сам») — тоже строчка, допускающая разные понимания, то ли это продолжение романтической традиции «Секрета» 1980-х, то ли речь о посюсторонних земных обстоятельствах, о реальной разлуке и реальной грусти. Поэтической же вершиной альбома стоит признать песню «Колыбельная текилы», вызывающую ассоциации с непревзойденным леонидовским «Письмом». Даже несмотря на рифму «поставил — приставил».

Главное достоинство нового альбома «Секрета» — его универсальность в пространстве и времени. Он хорош и на фоне текущей новостной повестки, и в отрыве от нее, и как продолжение традиций «бит-квартета», и как рок-н-ролл для тех, кто родился в новом веке. Фабрика продолжает работать, перевыполняя план.

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