В БКИ смешались истории

На первый взгляд смешение кредитных историй кажется чем-то неправдоподобным. Механизм формирования КИ строго регламентирован положением ЦБ 758-П, формат запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска БКИ, информации и ее предоставлении — указанием ЦБ 5791-У. А субъект истории идентифицируется не только по ФИО и дате рождения, но и по паспорту. Казалось бы, перепутать невозможно, однако практика показывает обратное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В “Ъ” обратился читатель, столкнувшийся с отказом банка в кредите из-за необычной КИ: отчет, полученный банком в БКИ, содержал не только данные потенциального заемщика, но и лиц, совпадающих с ним по ФИО. К каждому прилагалась информация о паспортных данных, регистрации, кредитная история, то есть персональные данные третьих лиц, которые без их согласия разглашению не подлежат. Решив перепроверить информацию, наш читатель запросил свою историю в трех крупнейших БКИ и там увидел аналогичную картину. В каждом кредитном отчете были перемешаны данные людей из разных регионов, но с одинаковыми ФИО. «То есть мои персональные данные тоже могут попасть кому-то в руки»,— озадачился он.

Оказалось, что могут — в случае полного совпадения ФИО и ошибки на стороне кредитора, передающего данные в БКИ. «Скорее всего, речь идет о технических ошибках, которые периодически случаются, выявляются и решаются»,— заявили в НБКИ. К сожалению, описанные случаи очень редко, но происходят, не стали отрицать в ОКБ. «Бюро не вносит самостоятельных изменений в КИ. Процедура обновления информации происходит автоматически без участия сотрудников бюро»,— подчеркнули там. «Конкретному заемщику, конечно, очень неприятно»,— признал гендиректор БКИ «Скорринг-бюро» Олег Лагуткин. Корневая проблема, по его словам, в том, что в России отсутствует единый идентификатор человека и ни одна система не может быть на 100% точной.

Ситуация носит скорее единичный характер и решается оспариванием информации в БКИ, сообщили “Ъ” в ЦБ. Хотя только сегодня директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков публично сетовал, что кредиторы плохо предоставляют данные в БКИ, и обещал применять к ним строгие меры.

На самом деле проблема решается довольно просто — дополнением КИ в обязательном порядке уникальным идентификатором субъекта, например ИНН или СНИЛС. С такой идеей участники рынка выступали, но она не нашла поддержки. Впрочем, надежда все-таки есть. Так, для введения самозапрета на кредиты, что также отражается в КИ, обязательно потребуется ИНН. Хочется верить, что в будущем такая практика распространится на все кредитные истории и распутает их.

Ксения Дементьева