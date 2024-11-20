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Коммерсантъ FM
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Напечатано сегодня

Как цифра меняет мир

Какими будут интерьеры, дизайн и архитектура будущего? Наши современники, кажется, уже нашли ответ на этот вопрос. Тема, все чаще обсуждаемая профессионалами,— применение 3D-печати для разработки и создания предметов дизайна и декора, а также строительных материалов.

Объемной печати, которую многие считают одним из новейших изобретений, на самом деле больше 40 лет. Первые образцы появились еще в 1980-х годах, когда японский дизайнер Хидео Кодама разработал систему быстрого прототипирования. Принцип работы его аппаратов был таким же, как в современных 3D-принтерах: распечатанный объект создавался послойно из фотополимеров. С тех пор технология заметно эволюционировала. Сегодня печатать можно из любых материалов, от стекла до песка, и в разных масштабах — от небольших кирпичиков до целых домов. Но главное — новые технологии позволяют создать формы, в которых легко читается соавторство компьютерных программ.

Стеклянные кирпичи

MIT

Блоки из переработанного стекла можно соединять как конструктор

Блоки из переработанного стекла можно соединять как конструктор

Фото: MIT

Блоки из переработанного стекла можно соединять как конструктор

Фото: MIT

Инженеры Массачусетского технологического института придумали эстетичный, надежный и экологичный материал: напечатанные на 3D-принтере скругленные блоки из переработанного стекла, которые, как детали конструктора, крепятся в пазы. Эксперименты показали, что они достаточно прочны для использования в крупных проектах, а их структура позволяет пропускать свет, создавая уникальные эффекты. Этот материал может быть использован повторно после переплавки, что уменьшает строительные отходы и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Песчаная стена Nadarra

Барри Уорк

Песчаная стена Nadarra, напечатанная на 3D-принтере

Песчаная стена Nadarra, напечатанная на 3D-принтере

Фото: Barry Wark

Песчаная стена Nadarra, напечатанная на 3D-принтере

Фото: Barry Wark

Не просто новый экспонат Музея будущего в Дубае, напоминающий декорации из космических фильмов, но и прототип вполне реальной архитектуры ближайших лет. Шестиметровая песчаная стена Nadarra — «самая сложная и детализированная из когда-либо распечатанных на 3D-принтере», как уверяет ее автор, архитектор-исследователь Барри Уорк. Автор считает, что за технологией 3D-печати из песка будущее строительства в странах Ближнего Востока: это наиболее доступный, экологичный и, бесспорно, самый органичный окружению материал.

New Delft Blue, Делфт

Studio RAP

Изразцы New Delft Blue

Изразцы New Delft Blue

Фото: Studio RAP

Изразцы New Delft Blue

Фото: Studio RAP

Взглянуть на знаменитый делфтский фарфор под новым углом решила голландская студия RAP. Соединив алгоритмическое проектирование и 3D-печать, дизайнеры создали материал нового поколения, из которого можно складывать сложнейшие объемные узоры. Изразцы, получившие название New Delft Blue, были использованы для оформления арок жилого комплекса PoortMeesters в Делфте, высота которых 8 м, а глубина — 12 м. Чтобы создать поверхность, похожую одновременно на водную рябь и на переплетение листьев, RAP разработала алгоритм, который сгенерировал рельеф каждой плитки.

Space Bricks

Европейское космическое агентство

Space Bricks из метеоритной пыли

Space Bricks из метеоритной пыли

Фото: Европейское космическое агентство

Space Bricks из метеоритной пыли

Фото: Европейское космическое агентство

3D-печать домов становится реальностью. Но если подумать о будущем, то из чего, к примеру, можно будет строить дома на Луне? Европейское космическое агентство предложило в качестве материала версию кирпичика Lego, напечатанного на 3D-принтере из метеоритной пыли. Первые прототипы изготовлены из пыли метеорита возрастом 4,5 млрд лет, обнаруженного в 2000 году на северо-западе Африки, и пока выглядят довольно надежным и удобным в строительстве материалом. Lego с удовольствием поддержала начинание ученых, и «космические» кирпичики выставлены в 15 магазинах компании по всему миру: нынешние дети, когда подрастут, возможно, будут осваивать Луну.

Ресторан CAAA, Люцерн

External Reference

В ресторане CAAA

В ресторане CAAA

Фото: Filippo Bambergh / External Reference

В ресторане CAAA

Фото: Filippo Bambergh / External Reference

Студия из Барселоны, проектируя для шеф-повара Пьетро Каталано камерный ресторан в Люцерне, черпала вдохновение в кулинарных традициях трансальпийского региона и окрестного ландшафта. Главным акцентом в оформленном предельно лаконично светлом помещении стал необычный потолок, созданный из напечатанных на 3D-принтере деталей из целлюлозы, которые словно повторяют плавные линии заснеженных гор за окном. В вечернее время используется подсветка, которая напоминает о северном сиянии или лучах заката на заснеженных склонах гор.

Магазин Ecolaf, Мадрид и мебель для Театра Перейра

Nagami

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В магазине Ecolaf

В магазине Ecolaf

Фото: Nagami

Мебель для Театра Перейра

Мебель для Театра Перейра

Фото: Nagami

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В магазине Ecolaf

Фото: Nagami

Мебель для Театра Перейра

Фото: Nagami

Интерьер мадридского магазина экоодежды почти целиком выполнен из переработанного пластика. Проект обыгрывает образы тающих ледников и хрупкости экосистемы, а материалы — 3,3 тонны вторичного пластика, преимущественно медицинских отходов — наглядно иллюстрируют огромные возможности ресайклинга. Мраморный пол в трещинах добавляет пространству глубины и создает впечатление полярного ландшафта. Авторы интерьера — студия Nagami, ведущее испанское бюро в области прототипирования и 3D-печати. Помимо интерьеров в их портфолио мебель, сделанная совместно с крупными бюро. Из последних любопытных проектов студии — футуристичные кресла для Театра Перейра на Ибице.

Консольный столик Contourage

TOOJ

Консольный столик Contourage

Консольный столик Contourage

Фото: TOOJ

Консольный столик Contourage

Фото: TOOJ

На последнем Миланском салоне стокгольмская студия TOOJ поучаствовала в выставочном проекте Alcova. Консольный столик Contourage был изготовлен по дизайну Йохана Вилена на 3D-принтере с использованием кварцевого песка и органического связующего вещества, полученного из кукурузной и рисовой шелухи и сахарного тростника. Песок придает ему бархатистую текстуру, а яркий цвет добавляет дизайн-объекту театральности и драматичности. Столик, который выглядит литым и массивным, на самом деле полый и легкий, что позволяет не только без труда перемещать его при необходимости, но и экономить экологичное сырье.

Плитка RePit, Оман

Nawa

Плитка RePit из финиковых нитей

Плитка RePit из финиковых нитей

Фото: Nawa

Плитка RePit из финиковых нитей

Фото: Nawa

Молодой оманский стартап представил на Dutch Design Week не содержащую пластика нить для 3D-печати с использованием финиковых косточек. Композитный материал, получивший название RePit (от слов repeat — «повторять» и pit — коcточка), был разработан как более экологичная альтернатива термопластичным нитям. Косточки фиников измельчаются и смешиваются с натуральной оманской глиной и пальмовыми волокнами. Команда напечатала из нитей необычной фактуры плитку, покрыла ее глазурью и обожгла — получился новый эффектный отделочный материал.

Светильник Haibu

Витторио Парадизо

Светильник Haibu из керамической нити

Светильник Haibu из керамической нити

Фото: Paolo Castelli Spa

Светильник Haibu из керамической нити

Фото: Paolo Castelli Spa

Бренд Paolo Castelli Spa представил на Миланском салоне-2024 напечатанный на 3D-принтере светильник, сделанный из керамической нити: в процессе печати материал оседает, формируя щели, через которые мягко проникает свет. На первый взгляд абажур выглядит очень хрупким, ажурным и плетеным, но он достаточно прочен и надежен даже для использования под открытым небом.

Стул Shelly и столик Spherene

Питер Дондерс

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Стул Shelly

Стул Shelly

Фото: Peter Donders

Столик Spherene

Столик Spherene

Фото: Peter Donders

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Стул Shelly

Фото: Peter Donders

Столик Spherene

Фото: Peter Donders

Художник работает на стыке дизайна и современного искусства: его стул Shelly выполнен из бронзы и отличается плавными, органичными линиями, напоминая природные формы. Свободную, динамичную литую форму помогла создать технология 3D-печати. Сначала на 3D принтере был напечатан прототип, на его основе дизайнер отлил стул-скульптуру. Shelly — выдающийся пример того, как цифровые технологии и традиционные ремесла могут сочетаться, помогая друг другу. Новинка, впервые представленная публике в ноябре этого года, столик Spherene, демонстрирует, как при помощи ПО для 3D-моделирования можно оптимизировать использование материалов. Детали предмета, которые несут наибольшую нагрузку, усилены, а с декоративных элементов с меньшей структурной нагрузкой алгоритм удалил излишек материала.

Wonderdom в экопарке Ясно Поле

Тотан Кузембаев

Гостиница Wonderdom

Гостиница Wonderdom

Фото: Тотан Кузембаев

Гостиница Wonderdom

Фото: Тотан Кузембаев

Первая в мире напечатанная на 3D-принтере гостиница находится в России в экопарке Ясно Поле в Тульской области. Для создания архитектурных форм, которые отвечали бы и новым технологиям, и природному характеру места, заказчик проекта и основатель экопарка Дмитрий Черепков пригласил известного архитектора Тотана Кузембаева, который придумал пузатые округлые силуэты домов и широкие кровли-шляпы. Дома напечатаны из смеси бетона, арболита и других материалов на самых последних моделях строительных принтеров. Слоистые стены — одна из главных особенностей проекта — просто покрашены, но не скрыты за слоями штукатурки ни внутри, ни снаружи, придавая проекту характерный «печатный» облик.

Марина Юшкевич

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