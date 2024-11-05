ФНБ в октябре сократился на 61 млрд руб., до 12,7 трлн руб.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 ноября составлял 12,73 трлн руб., или 6,6% ВВП. Это эквивалент $131,13 млрд, говорится в сообщении Минфина. На 1 октября объем ФНБ составлял 12,79 трлн руб. Его объем за месяц сократился на 60,9 млрд руб.

Объем ликвидных активов на 1 ноября составил эквивалент 5,45 трлн руб. (2,8% ВВП). Месяцем ранее показатель составлял 5,26 трлн руб. Объем золота в обезличенной форме сократился с 292,5 т в октябре до 283,56 т в ноябре. Объем юаней снизился с 221,8 млрд до 220,5 млрд. 1,25 млрд юаней в октябре были размещены в ценные бумаги «иных российских эмитентов», говорится в сообщении Минфина. В ФНБ размещено 410,2 млн руб.

Об объеме фонда в октябре — в публикации «Ъ» «ФНБ готовится к тратам».