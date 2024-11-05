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Коммерсантъ FM
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Ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?» и «Свою игру» признали нежелательной

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS), зарегистрированной в Лихтенштейне и объединяющей более 200 участников спортивных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других из Европы, Азии и Северной Америки. В надзорном ведомстве уличили IAIS в распространении информации, дискредитирующей руководство РФ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что организация, несмотря на положения ее устава, запрещающие ей участие в политической деятельности, распространяет в интернете информацию, нацеленную на дискредитацию действий руководства РФ. Она также задействована в пропагандистских кампаниях, цель которых в продвижении протестных и деструктивных идей в России.

Еще одним нарушением в Генпрокуратуре назвали запрет командам из России и Белоруссии выступать под флагами своих стран на международных турнирах: организация приняла регламент, предусматривающий отстранение участников соревнований под эгидой IAIS, поддерживающих специальную военную операцию. В мероприятиях ассоциации участвуют иноагенты, в также участники иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщал «Ъ», в конце октября Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Young Presidents Organization, которая объединяет руководителей крупных корпораций. Ведомство назвало одной из основных ее функций перемещение молодых перспективных специалистов на Запад.

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