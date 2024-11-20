Дом ароматов

Сандал, шафран, мускатный орех, бергамот — парфюмированные свечи помогут создать в интерьере особую атмосферу, а если они заключены в дизайнерский флакон из фарфора или художественного стекла, это еще и эффектный аксессуар. Выбирать ноты аромата специалисты советуют в соответствии с сезоном, назначением помещения и задачей, которую нужно решить. Например, нейтрализовать запахи еды на кухне помогут лимон, бергамот и базилик. Классической гостиной подойдут мускус, жасмин и орхидея. Для любителей гурманских ароматов выпускают свечи с запахом яблочного пирога, черники со сливками, булочек с корицей. Для ванной подходят свежие цветочные, цитрусовые композиции или пряные ноты. Отдельное направление — аромасвечи по мотивам популярных духов. А тем, кто уже предвкушает зимние праздники, создать нужное настроение помогут ноты апельсина, кедра, карамели и ванили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ароматическая свеча Poco Dopo, Fornasetti. Ноты: цитрусовые, жасмин, тубероза, палисандр. ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Ароматическая свеча Medaille Candle — Grand Bazaar, L’Objet. Ноты: кардамон, кориандр, черный перец, мускатный орех, шафран, кедр и кожа Фото: L’Objet Свеча «Улей», L’Objet. Аромат: розовое шампанское. «Дом Фарфора» Фото: L’Objet Cвечи Stilla Collection, дизайн флакона Фредерико Пери, Purho. Ноты: сандал, дуб, черный перец, бобы тонка, агар и мускус, листья инжира и плюща Фото: Purho Ароматическая свеча Blueberry Nights. Ноты: цитрусовые, ваниль, карамель, черника, сливки. UCANDLES by Gor Maison Фото: UCANDLES by Gor Maison Cвеча Fuser, дизайн Марина Бессонова, аромат MUSE. Ноты: береза, шалфей, кора дуба, липа, бергамот, эвкалипт, можжевельник. 3L Gallery Фото: 3L Gallery Ароматическая свеча Nastri, Missoni. Ноты: гвоздика, розмарин, черный перец, корица, жасмин, пачули, кедр, мед, ваниль, амбра, листья фиалки и табака. Bosco Casa Фото: Missoni Свеча Shimmer, Zaha Hadid Design. Ноты: гальбанум, мох, кассис, герань, жасмин Фото: Zaha Hadid Design Парфюмированная свеча. На выбор ароматы Andromeda, Cassiopea, Draco и Orion от Tiziana Terenzi. «Рив Гош» Фото: «Рив Гош» Ароматическая свеча Kaa Snake, Etro. Ноты: вяз, листья корицы, мускатный орех, черный перец, роза, пион, ладан, пачули, сандал, ваниль, мускус. Bosco Casa Фото: Etro Набор для благовоний Il Frate Orange Renaissance, Ginori 1735. Ноты: бергамот, черная смородина, мята, тосканский кипарис, мед, мускус. Bosco Casa Фото: Ginori 1735 Свеча Sol, Brunello Cucinelli. Ноты: пачули, кедр, сандал, мускус. ТД ЦУМ Фото: ЦУМ Свеча «Черная орхидея», Michael Aram. Ноты: дикая орхидея, сандаловое дерево, красное дерево, лимон. «Дом Фарфора» Фото: «Дом фарфора» Следующая фотография 1 / 13 Ароматическая свеча Poco Dopo, Fornasetti. Ноты: цитрусовые, жасмин, тубероза, палисандр. ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Ароматическая свеча Medaille Candle — Grand Bazaar, L’Objet. Ноты: кардамон, кориандр, черный перец, мускатный орех, шафран, кедр и кожа Фото: L’Objet Свеча «Улей», L’Objet. Аромат: розовое шампанское. «Дом Фарфора» Фото: L’Objet Cвечи Stilla Collection, дизайн флакона Фредерико Пери, Purho. Ноты: сандал, дуб, черный перец, бобы тонка, агар и мускус, листья инжира и плюща Фото: Purho Ароматическая свеча Blueberry Nights. Ноты: цитрусовые, ваниль, карамель, черника, сливки. UCANDLES by Gor Maison Фото: UCANDLES by Gor Maison Cвеча Fuser, дизайн Марина Бессонова, аромат MUSE. Ноты: береза, шалфей, кора дуба, липа, бергамот, эвкалипт, можжевельник. 3L Gallery Фото: 3L Gallery Ароматическая свеча Nastri, Missoni. Ноты: гвоздика, розмарин, черный перец, корица, жасмин, пачули, кедр, мед, ваниль, амбра, листья фиалки и табака. Bosco Casa Фото: Missoni Свеча Shimmer, Zaha Hadid Design. Ноты: гальбанум, мох, кассис, герань, жасмин Фото: Zaha Hadid Design Парфюмированная свеча. На выбор ароматы Andromeda, Cassiopea, Draco и Orion от Tiziana Terenzi. «Рив Гош» Фото: «Рив Гош» Ароматическая свеча Kaa Snake, Etro. Ноты: вяз, листья корицы, мускатный орех, черный перец, роза, пион, ладан, пачули, сандал, ваниль, мускус. Bosco Casa Фото: Etro Набор для благовоний Il Frate Orange Renaissance, Ginori 1735. Ноты: бергамот, черная смородина, мята, тосканский кипарис, мед, мускус. Bosco Casa Фото: Ginori 1735 Свеча Sol, Brunello Cucinelli. Ноты: пачули, кедр, сандал, мускус. ТД ЦУМ Фото: ЦУМ Свеча «Черная орхидея», Michael Aram. Ноты: дикая орхидея, сандаловое дерево, красное дерево, лимон. «Дом Фарфора» Фото: «Дом фарфора»