Дом ароматов
Сандал, шафран, мускатный орех, бергамот — парфюмированные свечи помогут создать в интерьере особую атмосферу, а если они заключены в дизайнерский флакон из фарфора или художественного стекла, это еще и эффектный аксессуар. Выбирать ноты аромата специалисты советуют в соответствии с сезоном, назначением помещения и задачей, которую нужно решить. Например, нейтрализовать запахи еды на кухне помогут лимон, бергамот и базилик. Классической гостиной подойдут мускус, жасмин и орхидея. Для любителей гурманских ароматов выпускают свечи с запахом яблочного пирога, черники со сливками, булочек с корицей. Для ванной подходят свежие цветочные, цитрусовые композиции или пряные ноты. Отдельное направление — аромасвечи по мотивам популярных духов. А тем, кто уже предвкушает зимние праздники, создать нужное настроение помогут ноты апельсина, кедра, карамели и ванили.