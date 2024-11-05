На СвЖД погрузка с начала года составила 115,5 млн тонн

На Свердловской железной дороге в январе—октябре 2024 года погрузили 115,5 млн тонн грузов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

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В частности, на СвЖД с начала года погрузили:

нефть и нефтепродукты — 30,6 млн тонн (-1,2% к январю – октябрю 2023 года);

строительные грузы — 23,4 млн тонн (-15,9%);

химические и минеральные удобрения — 15,1 млн тонн (+22,2%);

железная и марганцевая руды — 8,7 млн тонн (-8,7%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 8,1 млн тонн (+17,7%);

черные металлы — 7,6 млн тонн (-14,1%).

За этот период грузооборот снизился на 7,9% — до 169 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился до 212 млрд тонно-км (-7,2%).

За 10 месяцев погрузка на РЖД составила 986,6 млн тонн (-4,2%). Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2,5 млрд тонно-км.

Полина Хабарова