На СвЖД погрузка с начала года составила 115,5 млн тонн
На Свердловской железной дороге в январе—октябре 2024 года погрузили 115,5 млн тонн грузов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В частности, на СвЖД с начала года погрузили:
- нефть и нефтепродукты — 30,6 млн тонн (-1,2% к январю – октябрю 2023 года);
- строительные грузы — 23,4 млн тонн (-15,9%);
- химические и минеральные удобрения — 15,1 млн тонн (+22,2%);
- железная и марганцевая руды — 8,7 млн тонн (-8,7%);
- промышленное сырье и формовочные материалы — 8,1 млн тонн (+17,7%);
- черные металлы — 7,6 млн тонн (-14,1%).
За этот период грузооборот снизился на 7,9% — до 169 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился до 212 млрд тонно-км (-7,2%).
За 10 месяцев погрузка на РЖД составила 986,6 млн тонн (-4,2%). Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2,5 млрд тонно-км.