СКР проверит столовую ОДК-УМПО после массового отравления сотрудников завода

Управление СКР по Башкирии организовало проверку по факту массового отравления в столовой ОДК-УМПО. Как сообщили в пресс-службе управления, проверка проводится по подозрению в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», на заводе отравился 21 человек, десять из них госпитализированы. У пострадавших нашли норовирусную инфекцию. По предварительным данным, сотрудники заразились от работников пищеблока. Как сообщили на заводе, помещения для приготовления и приема пищи продезинфицированы.

Санитарно-эпидемиологическое расследование по факту произошедшего проводит Управление Роспотребнадзора по Башкирии.

Венера Хисамова