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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за холода в детском саду

Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за холода в детском саду в Октябрьском. Как сообщает информационный центр СК России, информация о ненадлежащем содержании учреждения опубликована в СМИ и соцсетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В релизе отмечается, что в этом году проведен капитальный ремонт крыши здания, однако во время работ подрядчик допустил многочисленные дефекты. Из-за ошибок при капремонте температура в помещениях была ниже норма даже после начала отопительного сезона. «Дети вынуждены находиться в здании в верхней одежде, а из-за постоянной сырости распространилась плесень»,— говорится в пресс-релизе.

По данным телеканала UTV, речь идет о детском саде №18, на ремонт в котором было потрачено 8,5 млн руб.

В администрации Октябрьского сообщили о том, что система отопления в детском саду отремонтирована, температурный режим восстановлен. Причиной холода в помещениях главный инспектор отдела образования города Эндже Аслаева называет «замачивание стен и чердачного перекрытия» во время ремонта.

Кроме того, ситуацию прокомментировал глава городской администрации Алексей Пальчинский. «К сожалению, нам приходится очень часто иметь дело с недобросовестными подрядчиками. Это как раз такой случай. Я держу на контроле, приезжал, убедился в том, что нужно срочно принимать меры. Дополнительно выделили средства для утепления кровли»,— написал он во «ВКонтакте», отвечая на вопросы жителей Октябрьского.

Идэль Гумеров

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