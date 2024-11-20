«Делая общее дело, важно сохранять индивидуальность»

Главное в работе архитектора — персональный почерк, отличающий его от других профессионалов. Дуилио Дамилано, безусловно, из числа таких специалистов. Его проекты поэтичны, современны, но в них очевидно уважение к прошлому и традициям. Архитектурные объемы всегда соразмерны природному ландшафту, выступают с ним единым целым. Автор часто использует обтекаемые природные формы, летящие конструкции. Помещения наполнены светом и воздухом. Обязательно где-то рядом присутствует вода — бассейн или небольшой пруд,— которая, по мнению архитектора, приносит энергию и гармонию. Другая любимая тема — зеленые кровли, область, сейчас активно развивающаяся. Специалисты изучают, как популярную технологию можно адаптировать к особенностям климата в разных частях планеты. Damilanostudio Architects уже завоевала международное признание. Среди наград — престижная премия Миса ван дер Роэ. Студия Дамилано участвовала в 13-й Венецианской биеннале архитектуры, а в 2023 году вошла в число 25 лучших студий по версии международной платформы Archello. Основная сфера деятельности компании — разработка архитектурных решений и интерьеров для частных домов, а также для городской среды, офисов и общественных помещений. «Ъ-Стиль» встретился с Дуилио Дамилано, чтобы распросить его об одном из недавно завершенных проектов — Pavillion, доме в Пьемонте, наполненном дизайнерской мебелью и современным искусством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектор Дуилио Дамилано

Фото: Andrea Martiradonna Архитектор Дуилио Дамилано

Фото: Andrea Martiradonna

— От чего вы отталкивались, разрабатывая архитектурное решение этого дома?

— Начнем с расположения: это северо-запад Италии, прямо у подножия Альп. Местность сама по себе очень живописная. Виды на зелень и горы завораживают. Хотелось подчеркнуть при помощи архитектуры связь между интерьером и природным окружением. К дому примыкает сад площадью 740 кв. м в японском стиле. При проектировании я вдохновлялся работами одного из моих любимых японских архитекторов Кенго Кумы.

— Дом окружен водой?

— Да, вода выступает границей между домом и садом и обеспечивает приватность. Чтобы попасть в дом, нужно пройти по небольшому мостику. И вообще, должен признаться, я всегда по возможности включаю воду в свои проекты. Рядом с водой всегда чувствуешь себя значительно лучше. Созерцание воды успокаивает.

— Расскажите про необычный фасад: часть павильона будто бы скрыта за ширмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— Мы придумали этот двойной фасад, чтобы создать дополнительную графику и ритм. По периметру часть строения опоясывает металлическая конструкция в виде решетки, в которой зафиксированы деревянные блоки — еловые бруски размером 20x20x30 см. Между ними оставлены промежутки, пропускающие свет. Соседство воды, создающей блики и отражения, усиливает зрелищный эффект этого элемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— Какие материалы и отделки вы использовали?

— У внешних стен — деревянная обшивка, поверхность обработана по специальной японской технологии, чтобы древесина была защищена и красиво менялась со временем. Наружные стены, не обшитые деревом, покрыты коричневой краской на натуральной основе, этот же оттенок мы частично задействовали и внутри помещений, в том числе на потолке. Полы во всех комнатах из микроцемента. Выбор темной цветовой гаммы обусловлен желанием привлечь больше внимания к панорамным окнам, акцентировать их. Основная тема проекта — близость природы. Почти во всех комнатах изумительные виды на окрестности: можно наблюдать за природной цикличностью, как меняется пейзаж от сезона к сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— Как спланированы внутренние помещения?

— Площадь здания 320 кв. м, и в нем есть все необходимое. На первом этаже расположены гостиная и обеденная зона с большим деревянным столом, покрытым сусальным золотом. По соседству находится кухня. В отдельном крыле — приватная зона со спальней, ванной и гардеробной. Разные функциональные зоны плавно перетекают одна в другую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— По какому принципу выбирали мебель и предметы декора? В доме масса интересных деталей.

— Во всех помещениях мы старались создать особую атмосферу. Много работали с итальянской компанией Edra, с которой сотрудничает немало известных дизайнеров. Я люблю этот бренд за качество исполнения и трепетный и очень ответственный подход к выбору материалов, которые они используют, будь то кожа или обивочная ткань. Мы с ними знакомы уже много лет. Каждый объект уникален — вроде дивана Pack в форме гигантского спящего медведя по проекту Франческо Бинфаре или стульев из поликарбоната Ella по эскизам Якопо Фоджини, шкафа Scrigno с фасадом, собранным из осколков зеркал от легендарных бразильцев братьев Кампана. Сочетание всех этих знаковых объектов, многие из которых выставлены в музеях дизайна по всему миру, с предметами современного искусства всегда впечатляет. Также большую роль в этом проекте играет освещение — мы, в частности, использовали оригинальные светильники Инго Маурера и Estiluz. Приватные зоны оформлены с преобладанием натуральных материалов: дерева, натурального камня. Кровать необычная — подвесная, парящая над полом. Хотелось создать ощущение воздушности даже в спальне. На полу здесь яркие авторские ковры студии Mohebban Milano.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— На одной из стен изображен гигантский дракон.

— Павильон в восточной стилистике, поэтому его присутствие тут оправданно. Стены расписал флорентийский художник Риккардо Бротини. Фигура дракона на Востоке связана с такими понятиями, как сила, духовная мощь, мудрость, доброжелательность, бессмертие и бесконечность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— Остался ли заказчик доволен результатом?

— Мы занимались проектом около года. Я бы сказал так: заказчик был главным мотором, стимулировал творческий процесс. Я работаю с ним уже много лет, и должен признаться, что это всегда легко и интересно. Он настоящий эстет, любопытен, не думает о том, что скажут другие, больше интересуется сутью вещей. Когда возникает синергия с заказчиком, это очень ценно. Получается фантастический результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna Проект Pavillion от Damilanostudio Architects

Фото: Andrea Martiradonna

— Как вы видите современную архитектуру и развитие вашей сферы в будущем?

— Современной архитектуре в глобальном понимании в ближайшем будущем придется все больше учитывать общественное мнение и реальные нужды людей и, конечно, окружающей среды — в частности, связанные с изменением климата. При этом я бы хотел, чтобы архитекторы не теряли своей идентичности, не следовали слепо требованиям международного рынка. Делая общее дело, важно сохранять индивидуальность. Все-таки дом — это отражение человека, а мы все разные.

Беседовала Елена Кананыкина