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Коммерсантъ FM
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В центре внимания

Журнальный столик — один из самых важных элементов современной гостиной. Дизайнеры сходятся во мнении, что именно он, а не более крупногабаритный предмет, диван, определяет характер интерьера. Деревянный, стеклянный, с мраморной столешницей, на ножках или постаменте, овальный, прямоугольный или сложной формы — главное, чтобы нескучный и соответствовал общему настроению помещения, говорят эксперты. Когда определились с материалом и формой, нужно решить, что на него положить кроме журналов. Идеальный вариант — издания формата coffee table book (в любом книжном найдется стеллаж, где представлены подарочные альбомы в твердом переплете, посвященные моде, ювелирному искусству, дизайну). Размер альбома стоит выбирать в зависимости от величины столешницы.

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Fill, Ханнес Пир, Minotti

Fill, Ханнес Пир, Minotti

Фото: Minotti

Bristol, Жан-Мари Массо, Poliform

Bristol, Жан-Мари Массо, Poliform

Фото: Poliform

Rebis, Давиде Соцци, Promemoria

Rebis, Давиде Соцци, Promemoria

Фото: Promemoria

Splash, Энрике Марти, Natuzzi Italia

Splash, Энрике Марти, Natuzzi Italia

Фото: Natuzzi Italia

Aegates, Baxter

Aegates, Baxter

Фото: Baxter

Stacked, Сабин Марселиз, Side Gallery

Stacked, Сабин Марселиз, Side Gallery

Фото: Side Gallery

Baalbek, Роберто Сирони, Carwan Gallery

Baalbek, Роберто Сирони, Carwan Gallery

Фото: Carwan Gallery

Discoi, студия Objects of Common Interest, Nilufar

Discoi, студия Objects of Common Interest, Nilufar

Фото: Nilufar

Cloud, Kam Tin, Maison Rapin

Cloud, Kam Tin, Maison Rapin

Фото: Maison Rapin

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Fill, Ханнес Пир, Minotti

Фото: Minotti

Bristol, Жан-Мари Массо, Poliform

Фото: Poliform

Rebis, Давиде Соцци, Promemoria

Фото: Promemoria

Splash, Энрике Марти, Natuzzi Italia

Фото: Natuzzi Italia

Aegates, Baxter

Фото: Baxter

Stacked, Сабин Марселиз, Side Gallery

Фото: Side Gallery

Baalbek, Роберто Сирони, Carwan Gallery

Фото: Carwan Gallery

Discoi, студия Objects of Common Interest, Nilufar

Фото: Nilufar

Cloud, Kam Tin, Maison Rapin

Фото: Maison Rapin

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