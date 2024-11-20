В центре внимания

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Журнальный столик — один из самых важных элементов современной гостиной. Дизайнеры сходятся во мнении, что именно он, а не более крупногабаритный предмет, диван, определяет характер интерьера. Деревянный, стеклянный, с мраморной столешницей, на ножках или постаменте, овальный, прямоугольный или сложной формы — главное, чтобы нескучный и соответствовал общему настроению помещения, говорят эксперты. Когда определились с материалом и формой, нужно решить, что на него положить кроме журналов. Идеальный вариант — издания формата coffee table book (в любом книжном найдется стеллаж, где представлены подарочные альбомы в твердом переплете, посвященные моде, ювелирному искусству, дизайну). Размер альбома стоит выбирать в зависимости от величины столешницы.