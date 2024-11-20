Стена со вкусом

Горячий шоколад, бисквит, мед и имбирное печенье… При разработке новой капсульной коллекции красок для оформления интерьера и фасадов британский бренд Little Greene взял за основу цвета популярных десертов и сладостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene

Рассматривать сэмплы новой линии Sweet Treats — это как перебирать конфеты в коробке или гулять по шоколадной фабрике Вилли Вонка. Не можешь определиться с выбором, хочется попробовать все. На фабрике, где производятся краски, рассказывают, что отправной точкой для создания каждого оттенка послужили знаменитые десерты со всего мира. В итоге в коллекции представлены цвета в буквальном смысле на любой вкус.

В Sweet Treats вошли девять цветов: от светлых — золотисто-бисквитных и медовых, как у пирожных мадленок или итальянских пончиков бомболоне, до нейтральных бежево-розовых, кофейных и более насыщенных глубоких оттенков жженого сахара, ганаша и темного шоколада.

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Фото: Little Greene Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene

Часть коллекции Sweet Treats была разработана в сотрудничестве с фондом The National Trust, британской благотворительной организацией по сохранению памятников исторического и культурного значения. Например, оттенок Galette™ 340 был в точности воссоздан для реставрации дверей Королевского театра довикторианской эпохи в Бери-Сент-Эдмундсе графства Суффолк. Mochi™ 344 повторяет цвет стен в столовой аббатства Калке в Дербишире. А теплый розоватый Split Pink можно увидеть в отделке старинного поместья Уимпол-Холл в Кембриджшире. Однако специалисты бренда уверяют, что палитра прекрасно работает не только в классических, но и в современных интерьерах. Тренд на теплые оттенки коричневого в интерьере уверенно возвращается в моду.

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Фото: Little Greene Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene

«Насыщенные цвета, основанные на оттенках умбры и охры, создают умиротворяющие и чарующие своей атмосферой пространства. Более глубокие и интенсивные карамельные оттенки добавят респектабельности и роскоши, в то время как мягкие золотистые тона — чувство комфорта и тепла вашему дому»,— говорит Рут Моттерсхед, креативный директор фабрики Little Greene. Благодаря высокому содержанию пигмента (на 40% больше, чем в других красках) максимальная глубина цвета достигается при нанесении меньшего количества слоев, чем обычно.

Дизайнеры бренда разработали цветовые схемы и комбинации для каждого из оттенков, подобрав цвета-компаньоны из других коллекций бренда, которые эффектно дополнят друг друга и помогут создать гармоничную гамму для любого интерьера. Колористические подсказки — мастер-класс по правильному сочетанию оттенков — представлены на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene Линия красок Sweet Treats от Little Greene

Фото: Little Greene

Палитра Sweet Treats может использоваться как для внутренней отделки стен, потолков, так и для фасадов. Она также доступна в разных вариациях финишей. Все краски Little Greene производятся в Великобритании. Заказать их в России можно в шоурумах Manders.

Дарья Криволапова