Книжные премьеры

Жаклин Аткинс. «Кимоно. Лики культуры, 1910–1950. Из коллекции Халили» (Kimono. Images of Culture, 1910–1950, in the Khalili Collections)

Prestel

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Фото: Prestel Обложка книги Жаклин Аткинс «Кимоно. Лики культуры, 1910–1950. Из коллекции Халили»

Фото: Prestel

Профессор Нассер Дэвид Халили, британец иранского происхождения,— один из десяти крупнейших коллекционеров мира. Три выставки его коллекций декоративно-прикладного искусства проходили и в Эрмитаже, и в Музеях Кремля. У собрания Халили восемь направлений, одно из которых кимоно и три века их бытования. Этот том — продолжение исследовательской серии об одном из самых узнаваемых предметов японской культуры, который посвящен первой половине XX века.

Филип Джодидио. «Калатрава. Полное собрание работ с 1979 до наших дней» (Calatrava. Complete Works 1979 – Today)

Taschen

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Фото: Taschen Обложка книги Филипа Джодидио. «Калатрава. Полное собрание работ с 1979 до наших дней»

Фото: Taschen

Филип Джодидио, уже выпустивший в издательстве Taschen гигантские монографии Захи Хадид, Тадао Андо, Нормана Фостера, Жана Нувеля и других, подготовил полное собрание работ не менее известного архитектора — Сантьяго Калатравы. Его строения, «лестницы в небо», замешанные на классицизме, скульптуре модернизма и новейших технологиях, можно встретить в разных частях света, странах и городах — от Льежа и Лондона до Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро. В альбоме собраны архивные фотографии, графика, дневники и фотографии произведений архитектора.

Рейчел Тейлор. «Во имя любви к бриллиантам» (For the Love of Diamonds)

teNeues

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Фото: teNeues Обложка книги Рейчел Тейлор «Во имя любви к бриллиантам»

Фото: teNeues

Роскошно иллюстрированное издание, в котором демонстрируются бриллианты всех мастей, знаменитости в них, а также рассказываются занимательные истории об этих драгоценных камнях. Среди героев — великие ювелирные дома Европы и Америки, Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, Мадонна и Леди Гага. Но главное действующее лицо все же бриллиант.

Филип Джодидио. «Дома на природе / Природа в домах» (Houses Natures/Natural Houses)

Rizzoli

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Фото: Rizzoli Обложка книги Филипа Джодидио «Дома на природе / Природа в домах»

Фото: Rizzoli

Книга Филипа Джодидио вышла в американском Rizzoli. Она посвящена выдающимся примерам интеграции небольших жилых домов в окружающую среду. Они минимально нарушают природный ландшафт вокруг и остаются максимально экологичными внутри. В коллекции 51 проект, дома построены в разных местах по всему земному шару, от острова в Тасмании до норвежских фьордов.

Norm Architects. «Спокойствие» (Stillness)

gestalten

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По мнению датского мультидисциплинарного бюро Norm Architects, спокойствие — именно то, что получается, когда скандинавский дизайн совмещают с японской эстетикой. Команда Norm Architects больше десяти лет исследует культуру Японии, находя в ней все новые источники вдохновения для своих архитектурных проектов, а также объектов мебели и дизайна. Эта книга — своего рода ода Японии и эстетический манифест.

Александра Кэмпбелл. «Вилла Cagni Troubetzkoy: история страсти и наследия на озере Комо» (Villa Cagni Troubetzkoy: A Story of Passion and Heritage on Lake Como)

Flammarion

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Согласно легенде, история строительства эклектичной виллы в духе французского шато на берегу озера Комо — это история любви русского князя Александра Трубецкого и легендарной итальянской балерины Марии Тальони. Этот семейный дом Трубецких и сегодня остается здесь одной из самых фешенебельных и живописных построек. Его нынешний владелец Паскаль Каньи больше десяти лет посвятил реставрации, а сейчас выпустил книгу об истории здания и его обитателях.

Олег Краснов